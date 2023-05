Bufera su Mara Maionchi: "Blanca Paloma urla e basta". Spagna furiosa

L' Eurovision Song Contest , in programma a Liverpool dal 9 al 14 maggio, è commentato in Italia da Mara Maionchi e da Gabriele Corsi . La nota produttrice discografica, e attuale commentatrice, ha da poco scatenato la bufera della stampa spagnola a causa di un suo commento "troppo acceso" nei confronti della cantante Blanca Paloma : ecco cosa ha detto.

Il commento di Mara Maionchi

Durante una puntata dell'Eurovision Song Contest 2023 Mara Maionchi ha commentato la performance della cantante Blanca Paloma dichiarando: "È una ninna nanna? Ma il bambino non dormirà mai perché questa urla come una pazza". La Spagna è rimasta sbalordita dalle dichiarazioni della produttrice discografica inondandola di critiche e accusandola di commentare in modo troppo severo.