Eurovision 2023 semifinale: segui la diretta LIVE

Tutto pronto per la seconda semifinale dell' Eurovision Song Contest 2023 . Nel corso della serata, in onda su Rai Due, saranno protagonisti i restanti 16 paesi dei 37 in gara. Ovvero: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia. Marco Mengoni , rappresentante dell'Italia, accederà direttamente alla finalissima prevista sabato 13 maggio. Eurovision 2023, organizzato a Liverpool, è condotto da Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina. Il commento in italiano è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

22:55

Eurovision 2023, intervista ai cantanti di Ucraina, Spagna e Regno Unito

In attesa della classifica della serata vengono intervistati i cantanti di Ucraina, Spagna e Regno Unito che - come Marco Mengoni per l'Italia - canteranno direttamente alla finale dell'Eurovision prevista per sabato 13 maggio.

22:45

Il significato dello show delle drag queen all'Eurovision Song Contest 2023

Tre drag queen interpretano le conduttrici dell'Eurovision 2023 regalando uno spettacolo esplosivo a suon di dance e coreografie. Uno show per celebrare la bellezza di essere autentici, semplicemente se stessi. Essere quindi ciò che si vuole: è questa la vera essenza dell’Eurovision, come ricorda anche Gabriele Corsi.

22:36

Riepilogo della seconda semifinale dell'Eurovision 2023

Dopo un breve scambio di battute tra le conduttrici Hannah Waddingham e Julia Sanina, con la seconda che prova ad insegnare alla prima qualche parola in ucraino, parte il secondo video riassunto delle canzoni della serata.

22:28

All'Eurovision 2023 prima Peppa Pig e poi l'Ucraina

In attesa di ottenere la classifica della serata, l'evento si movimenta con un trenino capitanato nientepopodimenoche da Peppa Pig! A seguire un viaggio musicale nella cultura e nella musica dell'Ucraina, vincitrice della scorsa edizione della manifestazione.

22:22

Eurovision 2023: i cantanti preferiti di Mara Maionchi

Mara Maionchi, commentatrice italiana dell'Eurovision Song Contest 2023, svela i suoi due cantanti preferiti della serata: i Piqued Jacks di San Marino, Monika dell'Estonia e Teya & Salena dell'Austria. "Parlo solo delle canzoni, perché sono tutti molto bravi", spiega l'ex discografica

22:16

Perché l'Australia partecipa all'Eurovision 2023

Perché l'Australia partecipa all'Eurovision 2023 anche se non fa parte dell'Europa? Tutto ha avuto inizio nel 1979 quando l’emittente radiotelevisiva australiana Special Broadcasting Service (SBS) è diventata membro associato dell’Unione Europea di radiodiffusione. Solo a partire dal 2015 l'Australia ha iniziato a partecipare a tutti gli effetti alla competizione. Un modo per suggellare l'alleanza tra vecchio e nuovo continente. Fino ad oggi non ha mai vinto l'Eurovision: se dovesse succedere la kermesse non si svolgerebbe comunque in Australia, ma darebbe al Paese il diritto di scegliere uno Stato europeo per l'edizione successiva. Quest'anno la terra dei canguri è rappresentata da Voyager con Promise.

22:10

Eurovision 2023: l'esibizione di Austria, Albania, Lituania

A seguire sul palco della seconda semifinale dell'Eurovision 2023: Austria (Teya & Salena con Who The Hell Is Edgar?), Albania (Albina & Familja con Kelmendi Duje) e Lituania (Monika Linkyte con Stay).

22:00

Eurovision 2023: l'esibizione di San Marino, chi sono i Piqued Jacks

San Marino è rappresentato dai Piqued Jacks, che si esibiscono sulle note di Like an animal. Si tratta di un gruppo nato nel 2006 a Buggiano, in provincia di Pistoia; si sono esibiti durante i concerti di band famose come The Boomtown Rats, Interpol e Chevelle. La band è composta da: Andrea Lazzeretti, Francesco Bini, Tommaso Olivieri e Marco Sgamarella.

21:47

Eurovision 2023: l'esibizione di Polonia, Slovenia e Georgia

Per la Polonia sale sul palco la sensuale Blanka con Solo. Dalla Slovenia arrivano i Joker Out con Carpe Diem. Per la Georgia c'è Iru con Echo.

21:42

Eurovision 2023: l'esibizione di Cipro, Islanda e Grecia

Per Cipro canta Andrew Lambrou: Break A Broken Heart, un'altra ballad molto intensa. L'Islanda è invece rappresentata da Diljá con Power. Per la Grecia si esibisce il giovane Victor Vernicos con What They Say.

21:28

Eurovision 2023: l'esibizione del Belgio

Per il Belgio si esibisce Gustaph con Because Of You.

21:20

Eurovision 2023: l'esibizione dell'Estonia

L'Estonia è rappresentata da Alika che canta Bridges. L'esibizione è molto drammatica e intensa.

21:17

Eurovision 2023: l'esibizione della Romania

Il terzo paese a salire sul palco è la Romania, rappresentata da Theodor Andrei che canta D.G.T. (Off and On). Al termine della performance arriva una ballerina che accarezza il petto del cantante.

21:15

Perché l'Italia non può votare alla seconda semifinale dell'Eurovision 2023

Il pubblico dei paesi ammessi di diritto alla finale (tra questi anche l'Italia) può votare solo in una delle due semifinali: il sorteggio ha stabilito che nella prima semifinale hanno potuto votare Italia, Francia e Germania, pertanto gli italiani non potranno esprimere il proprio voto l'11 maggio. L'Italia rientra insieme a Francia, Germania, Spagna, Regno Unito tra iBig Five, ovvero le cinque nazioniche per prime hanno sostenuto economicamente l’Unione europea di radiodiffusione e che tuttora contribuiscono maggiormente all'evento. Quest’anno ai Big Five si aggiunge l’Ucraina che, in qualità di vincitrice del 2022, rientra di diritto tra i finalisti e salirà sul palco nella serata conclusiva.

21:11

Eurovisione 2023: l'esibizione dell'Armenia

Il secondo a esibirsi è l'Armenia con Brunette che si esibisce sulle note di Future Lover, con tanto di proiezioni e giochi di luce sul palco.

21:10

Eurovision 2023: l'esibizione della Danimarca

Si parte con la Danimarca e il giovane Reiley con la sua Breaking My Heart.

21:02

È iniziata la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest

Prende il via la seconda semifinale dell'Eurovision 2023. Il commento in italiano è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Si parte con un recap dei primi dieci finalisti e una clip della prima semifinale che si è tenuta martedì 9 maggio. Mel C delle Spice Girls introduce sul palco le tre conduttrici dello show: Alesha Dixon, Julia Sanina e Hannah Waddingham.

20:18

Eurovision 2023: quando canta Marco Mengoni

A rappresentare l'Italia c'è, per la seconda volta, Marco Mengoni dopo la vittoria all'ultimo Festival di Sanremo. L'ex concorrente di X Factor non ha cantato però alla prima puntata della manifestazione e non sarà presente neppure alla seconda serata di giovedì 11 maggio. Mengoni si esibirà all'Eurovision Song Contest direttamente nella finale del 13 maggio, in onda su Rai Uno. L'Italia rientra insieme a Francia, Germania, Spagna, Regno Unito tra iBig Five, ovvero le cinque nazioniche per prime hanno sostenuto economicamente l’Unione europea di radiodiffusione e che tuttora contribuiscono maggiormente all'evento. Quest’anno ai Big Five si aggiunge l’Ucraina che, in qualità di vincitrice del 2022, rientra di diritto tra i finalisti e salirà sul palco nella serata conclusiva.

20:10

Eurovision 2023 seconda semifinale: la scaletta

Ecco la scaletta ufficiale della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest con i cantanti in ordine di uscita:

Danimarca Reiley - Breaking My Heart

Armenia Brunette - Future Lover

Romania Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

Estonia Alika - Bridges

Belgio Gustaph - Because Of You

Cipro Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Islanda Diljá - Power

Grecia Victor Vernicos - What They Say

Polonia Blanka - Solo

Slovenia Joker Out - Carpe Diem

Georgia Iru - Echo

San Marino Piqued Jacks - Like An Animal

Austria Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Albania Albina & Familja - Kelmendi Duje

Lituania Monika Linkyte- Stay

Australia Voyager - Promise

20: 05

Eurovision 2023: chi sono i primi dieci finalisti

Martedì 9 maggio sono stati annunciati i nomi dei primi dieci finalisti dell'Eurovision Song Contest 2023:

Croazia Let 3 - Mama Š?!

Moldavia Pasha Parfeni - Soarele ?i Luna

Svizzera Remo Forrer - Watergun

Finlandia Käärijä - Cha Cha Cha

Repubblica Ceca Vesna - My Sister's Crown

Israele Noa Kirel - Unicorn

Portogallo Mimicat - Ai Coração

Svezia Loreen - Tattoo

Serbia Luke Black - Samo Mi Se Spava

Norvegia Alessandra - Queen of Kings



20:00

Eurovision 2023: perché si tiene a Liverpool

L’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, avrebbe dovuto ospitare l'Eurovisione 2023 ma a causa della guerra il testimone è passato nelle mani del Regno Unito, che ha deciso di organizzare la competizione alla Liverpool Arena. Perché è stata scelta proprio questa città? Come spiega il comitato organizzatore, il merito della città britannica è quello di aver dato i natali ai Beatles e ad altre band iconiche della scena degli anni ’80 e ’90.