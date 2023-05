Eurovision 2023: la scaletta di stasera, dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per la seconda semifinale degli Eurovision Song Contest 2023. Stadera andranno in scena i restanti 16 paesi dei 37 in gara. Il nostro Marco Mengoni, con il brano Due Vite, non si esibirà, ma tornerà sul palco sabato 13 maggio per la finalissima. L'Italia infatti, è uno dei paesi Big Five, ed ha il pass diretto per la serata conclusiva.