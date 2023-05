Eurovision 2023: dove vederlo in tv e in streaming, lista cantanti e commentatori

Tutto pronto per l'Eurovision 2023 . L’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, avrebbe dovuto ospitare la competizione ma a causa della guerra il testimone è passato nelle mani del Regno Unito, che ha deciso di organizzare la competizione alla Liverpool Arena. Perché è stata scelta proprio questa città? Come spiega il comitato organizzatore, il merito della città britannica è quello di aver dato i natali ai Beatles e ad altre band iconiche della scena degli anni ’80 e ’90.

Chi sono i commentatori dell'Eurovision 2023

La competizione musicale parte martedì 9 maggio con la prima delle due semifinali (giovedì 11 maggio la seconda semifinale, mentra la finale è in programma sabato 13 maggio). Il commento della serata, condotta nel Regno Unito dalla cantante Alesha Dixon, dall'attrice Hannah Waddingham e dalla cantante ucraina Julija Sanina (a loro si unirà in finale il conduttore televisivo irlandese Graham Norton), sarà affidato per l’Italia a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Perché non c'è più Cristiano Malgioglio all'Eurovision? Il motivo è semplice: in questo periodo il paroliere è impegnato ad Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, in qualità di giudice.

Dove vedere in tv l'Eurovision Song Contest 2023

Le due semifinali del 9 e 11 maggio andranno in onda in diretta su Rai 2 alle 21.00 (precedute da due anteprime alle 20.15), mentre la finale sarà trasmessa il 13 maggio da Rai 1 (dalle 20.40). Il racconto in simulcast delle tre serate su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre sarà affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. In streaming è possibile seguire l'evento sulla piattaforma RaiPlay.

Chi sono i cantanti in gara all'Eurovision Song Contest 2023

A rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023 c'è Marco Mengoni, che canterà 'Due vite', canzone con la quale ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Per l'artista si tratta della seconda volta all'ESC: ha già partecipato nel 2013 con 'L'Essenziale' raggiungendo il settimo posto. Tra i 37 paesi in competizione i Big Five - ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, accedono direttamente alla finale. Si tratta delle cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente l’Unione europea di radiodiffusione e che tuttora contribuiscono maggiormente all'evento. Quest’anno ai big five si aggiunge l’Ucraina che, in qualità di vincitrice del 2022, rientra di diritto tra i finalisti e salirà sul palco nella serata conclusiva. Anche quest’anno la Russia non prenderà parte alla kermesse, a causa del conflitto ancora in corso.

Eurovision 2023, la scaletta della prima e seconda semifinale

La scaletta della prima semifinale dell’Eurovision 2023, trasmessa su Rai2 martedì 9 maggio, prevede l’esibizione dei primi quindici Paesi in competizione. Apriranno Norvegia, Malta e Serbia. A seguire Lettonia, Portogallo, Irlanda, Croazia, Svizzera, Israele, Moldavia, Svezia, Azerbaijan, Repubblica Ceca, Olanda, Finlandia. Giovedì 11 maggio saliranno sul palco: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia.

Eurovision 2023, chi è Alessandra Mele e perché partecipa con la Norvegia

Alessandra Mele, classe 2002, è una cantante italo-norvegese. Nata a Pietra Ligure, è cresciuta a Cisano sul Neva. Successivamente si è trasferita in Norvegia, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Un anno fa ha partecipato alla versione locale di The Voice.