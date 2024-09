CEV Champions League femminile su Sky e Now per due stagioni

Sky ha acquisito i diritti della CEV Champions League femminile e maschile di volley per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026, grazie all’accordo siglato con Infront, detentore dei diritti CEV. Si parte martedì 5 novembre con la prima giornata della competizione femminile, mentre l’inizio del torneo maschile è programmato per martedì 12 novembre. Un lungo ed emozionante cammino che porterà fino alle Final Four femminili, il 3-4 maggio, e maschili, il 17-18 maggio.

La più importante competizione europea per Club della pallavolo sarà su Sky e in streaming su NOW, con 6 squadre italiane impegnate nella competizione, 3 femminili – le campionesse in carica di Antonio Carraro Imoco Conegliano, Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci - e 3 maschili, Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e Vero Volley Monza. In campo il meglio del panorama pallavolistico europeo, con le neocampionesse olimpiche di Julio Velasco – tra cui Paola Egonu - che nei rispettivi club affronteranno le migliori selezioni europee, e gli Azzurri campioni del mondo di Fefè De Giorgi – dove spicca Simone Giannelli - a caccia del titolo contro i top team delle migliori leghe del continente. Grande attesa per le gare delle squadre italiane, che puntano a ripetere le prestazioni delle stagioni precedenti, come la finale di Champions League femminile 2024 tutta tricolore tra Conegliano e Milano. Inoltre, su Sky e NOW anche una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup.

Sky Sport garantirà una copertura editoriale di primo livello, con 3 match per ogni turno e oltre 50 incontri totali, con aggiornamenti su Sky Sport 24 In campo la squadra editoriale di Sky Sport composta da Roberto Prini, Stefano Locatelli e Giovanni Cristiano, con le voci tecniche dei campioni Andrea Zorzi, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “Siamo entusiasti di accogliere la CEV Champions League maschile e femminile nella grande Casa dello Sport di Sky. Dopo il calcio con i tre tornei UEFA e il basket con Eurolega ed EuroCup, con la CEV Champions League Sky completa il tris e si assicura anche la competizione europea di volley più prestigiosa. La pallavolo vive un momento magico, dopo l’oro olimpico delle Azzurre di Velasco. Seguiremo la CEV Champions League con una copertura completa, aggiungendo valore alle competizioni con la qualità di Sky Sport, confermando la nostra attenzione per questo sport, di cui condividiamo valori e passione”.