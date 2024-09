Su Dazn la CEV Champions League per due anni

Un’offerta multisport in continua crescita, con il volley sempre più protagonista su DAZN. Grazie al rinnovo dell’accordo con Infront, detentore dei diritti CEV, sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo torna la CEV Champions League per altri due anni, fino al 2026, con la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea.

“Il riscontro che stiamo avendo in piattaforma dai tifosi è estremamente positivo e conferma che il volley, italiano e internazionale, è in grande crescita. Il ritorno della CEV Champions League su DAZN rafforza ulteriormente la nostra posizione come destinazione principale per tutti gli appassionati del grande volley grazie a una programmazione in app sempre accesa”, afferma Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

L’avvio della fase a gironi della CEV Champions League è previsto per il 6 novembre con la competizione femminile, seguita dal torneo maschile che partirà il 13 novembre, offrendo un calendario ricco di grandi sfide tra i migliori club del continente. Ma per entrare già nel clima del grande volley, tutti i tifosi italiani potranno già seguire in app su DAZN le emozioni del massimo campionato italiano maschile in partenza questo weekend, 29 settembre, con l’appuntamento alle 16:00 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena e alle 18:00 con la sfida tra Cisterna Volley e Itas Trentino e di quello femminile al via il weekend del 5 e 6 ottobre.

DAZN arricchisce così un’offerta verticale dedicata alla pallavolo sempre più ampia e completa. Il volley, infatti, è sempre più al centro del palinsesto multisport della piattaforma: fino al 2026, DAZN trasmetterà due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A, sia femminile che maschile. Non solo, dopo la Volleyball Nations League e i Mondiali per Club, a impreziosire il pacchetto di competizioni globali che verranno trasmesse su DAZN, anche le prossime due edizioni del Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine.