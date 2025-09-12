Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Brocchi e Di Gennaro entrano nella squadra Dazn

Si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione di Serie A
Brocchi e Di Gennaro entrano nella squadra Dazn© EPA
DAZN annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A Enilive.

Cristian Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta – Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su DAZN. Affiancherà la telecronaca di Alberto Santi in un match che promette spettacolo: la squadra di Ivan Jurić cercherà di imporsi davanti al proprio pubblico, mentre il Lecce sarà determinato a mettere in difficoltà i padroni di casa. Apprezzato per le sue competenze e l’analisi approfondita del gioco, l’ex calciatore e allenatore - che in carriera, oltre alla maglia del Milan, con cui ha vinto tutto in Italia e in Europa, ha indossato anche quella biancoceleste e dei gialloblu scaligeri – scrive così un nuovo capitolo della sua carriera professionale: dopo aver visto e vissuto il campo da giocatore, allenatore e dirigente, Brocchi porterà ora la sua esperienza dietro al microfono di DAZN.

Anche per Antonio Di Gennaro si apre un nuovo capitolo in DAZN, dove metterà a disposizione la sua visione del gioco e la sua esperienza. Ex centrocampista della Nazionale e simbolo dell’Hellas Verona campione d’Italia nel 1985, Di Gennaro ha intrapreso, dopo il ritiro dal calcio giocato, una carriera da allenatore e dirigente, per poi affermarsi come commentatore tecnico. La sua profonda conoscenza del gioco, maturata dentro e fuori dal campo, arricchirà ulteriormente il racconto della Serie A Enilive su DAZN. Con l’ingresso di Brocchi e Di Gennaro, DAZN rafforza la ulteriormente la propria squadra con due profili di grande esperienza, capaci di offrire ai tifosi un racconto autentico e competente del calcio.

