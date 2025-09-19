Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Champions, grande esordio su Sky

Il primo turno, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*.
Champions, grande esordio su Sky© LAPRESSE
2 min

Grande esordio per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience, con il 5,7% di share tv e 2 milioni 154 mila spettatori unici.

Mercoledì ottimi dati per Liverpool-Atletico Madrid – dalle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in chiaro su TV8 – visto da 998 mila spettatori medi in total audience, con il 5,3% di share tv e 3 milioni 791 mila contatti unici. Sempre mercoledì, PSG-Atalanta – dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – ha cumulato 263 mila spettatori medi in total audience con l’1,45% di share tv e oltre 1 milione 400 mila contatti unici.

Juventus-Borussia Dortmund di martedì il match più visto della prima giornata, con 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience, 2 milioni 90 mila contatti unici e il 6,1% di share tv.

Ottimi i dati anche per Diretta Gol, che per questa prima giornata ha mediato quasi 900 mila spettatori complessivi per i match delle 21.Inoltre, ascolti al top anche per gli studi, con Champions League Show che raccoglie nel complesso 602 mila spettatori medi per i prepartita e oltre 1 milione 307 mila spettatori medi** per i post.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV