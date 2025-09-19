Champions, grande esordio su Sky

Grande esordio per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience, con il 5,7% di share tv e 2 milioni 154 mila spettatori unici.
Mercoledì ottimi dati per Liverpool-Atletico Madrid – dalle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in chiaro su TV8 – visto da 998 mila spettatori medi in total audience, con il 5,3% di share tv e 3 milioni 791 mila contatti unici. Sempre mercoledì, PSG-Atalanta – dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – ha cumulato 263 mila spettatori medi in total audience con l’1,45% di share tv e oltre 1 milione 400 mila contatti unici.
Juventus-Borussia Dortmund di martedì il match più visto della prima giornata, con 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience, 2 milioni 90 mila contatti unici e il 6,1% di share tv.
Ottimi i dati anche per Diretta Gol, che per questa prima giornata ha mediato quasi 900 mila spettatori complessivi per i match delle 21.Inoltre, ascolti al top anche per gli studi, con Champions League Show che raccoglie nel complesso 602 mila spettatori medi per i prepartita e oltre 1 milione 307 mila spettatori medi** per i post.