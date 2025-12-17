Sky Christmas Days, le Feste dello Sport: il programma completo

La Casa dello Sport si fa bella per le feste. È tempo di immergersi nello spettacolo unico di Sky Sport , che nel periodo più magico dell’anno offrirà una sequenza di appuntamenti ancora più ricca e appassionante. Sarà come essere al cinema su Sky e NOW , grazie al grande racconto messo a punto con cura dalla squadra editoriale e dedicato agli appassionati di tutti gli sport: in arrivo 350 ore di grandi eventi live , i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini - che a Sky Sport dedica la sua “San Luca” - e ben 10 nuove produzioni originali realizzate ad hoc per il periodo natalizio. Dieci gioielli che si aggiungono alla lunga successione di documentari firmati e curati da Sky Sport: si parte il 19 dicembre con “ Federico Buffa Talks – Storie di Natale” , mentre il 26 sarà la volta dell’incontro con Sofia Goggia . Vigilia in compagnia del gran finale di “Tennis Heroes” con la coppia Panatta-Bertolucci , mentre il 25 dicembre sarà Paolo Di Canio a raccontare il dietro le quinte di uno dei top match del campionato più spettacolare del mondo, la Premier League, nel suo “Di Canio Premier Special - Chelsea vs Arsenal - Inside a London derby” . Santo Stefano con “Sinner, il Maestro. ATP Finals 2025 – Il dominio di Jannik” , per rivivere la recente edizione del torneo torinese terminata con la vittoria su Carlos Alcaraz. La neve sarà invece assoluta protagonista con l’inizio del nuovo anno grazie a “3Tre, il numero magico dello sci” , che racconta la mitica classica di Madonna di Campiglio. Il giorno dell’Epifania un nuovo appuntamento con la leggenda: “1996, l’anno di Del Piero” , per celebrare il campione bianconero a 30 anni dalla nascita del mito. Torna anche Giorgio Porrà con una nuova puntata dell’“ Uomo della domenica” dedicata al C.T. della Nazionale Gennaro Gattuso . E ancora, il grande basket protagonista in “The Lost Dream Team” nel film di Jure Pavlović, l’incredibile storia della nazionale jugoslava che vinse l’Europeo di Roma nel 1991, in onda già dal 12 dicembre e disponibile on demand. Il 16 gennaio, invece, Stefano Borghi porterà sullo schermo l’ottavo episodio di 90/10 , dedicato a Ronaldo il Fenomeno.

Tra gli eventi live, grande show nel calcio con oltre 170 partite in diretta tra campionati nazionali e internazionali: la Serie A Enilive con il big match Juventus-Roma, su Sky sabato 20 dicembre, oltre al calore atteso dalle piazze italiane tra dicembre e gennaio per i due turni di Serie C Sky Wifi. Si volerà poi in Inghilterra per la Premier League: squadre in campo tra il 26 dicembre e l’8 gennaio, con 4 turni di un campionato equilibrato e combattuto, per un totale di ben 40 partite live compresa Diretta Gol del 30 dicembre. E ancora, lo spettacolo garantito da Germania e Francia in Bundesliga e Ligue 1. Non mancheranno le grandi serate di Coppa: la UEFA Champions League scenderà in campo a fine gennaio per la penultima (20-21 gennaio) e l’ultima giornata della League Phase (28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea), mentre la UEFA Europa League giocherà il 22 e il 29 gennaio per accedere alla fase a eliminazione diretta. E domani in campo la Fiorentina contro il Losanne per l’accesso agli ottavi di finale della UEFA Conference League. Coppe europee protagoniste su Sky Sport anche oltre la prossima stagione grazie all’accordo Sky-UEFA per il quadriennio 2027-2031: diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Conference League.

Protagonista anche il calcio femminile, con la finale della Supercoppa Italiana dell’11 gennaio tra Juventus e Roma, mentre il 20-22 gennaio e il 27-29 gennaio entra nel vivo la Coppa Italia Women con i quarti di finale.

Sky Casa dello Sport, ma anche Casa del Basket, soprattutto a Natale: per l’intero periodo delle feste si scenderà in campo praticamente tutti i giorni per un totale di oltre 50 match tra Eurolega ed Eurocup in esclusiva, Serie A LBA e gli appuntamenti NBA, compreso l’attesissimo Xmas Day del giorno di Natale. Non mancheranno il tennis, che chiuderà un altro anno straordinario con le Next Gen ATP Finals a Jeddah da oggi al 21 dicembre, e i motori con una novità: Sky sarà official broadcaster della Dakar 2026, al via il 3 gennaio. E ancora, gli appuntamenti con rugby, golf, volley e tanto altro.

E con il nuovo anno non potrà mancare il tradizionale appuntamento con “Calciomercato - L’Originale”. Un vero fenomeno culturale che unisce da oltre 20 anni notizie e intrattenimento con un tocco inconfondibile. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna sono pronti a raccontare in giro per l’Italia tutte le trattative del mercato invernale. E arriva anche una nuova canzone: “Mi perdo la partita – L’individualista”.

TANTE PRODUZIONI ORIGINALI

Lo sport e i suoi eroi vanno celebrati. Sky Sport porta così in tv altre 10 produzioni originali, che si aggiungono alla lunga successione di questi anni. Ogni settimana tanti appuntamenti per rivivere le leggende del passato e del presente. Punta di diamante del ciclo delle feste sarà “1996, L’anno di Del Piero”, un nuovo documentario in due episodi in onda il 6 e il 12 gennaio. Alessandro Del Piero, oggi nella squadra dei grandi talent di Sky Sport, ripercorre uno degli anni più simbolici della sua carriera, il 1996, quando con la Juventus si laureò campione d’Europa da capocannoniere e campione del mondo per club, con il gol decisivo in finale contro il River Plate. Ad accompagnarlo in questo viaggio, con una straordinaria ricostruzione d’archivio, ci saranno Paolo Condò, Bruno Longhi e Massimo Marianella, tre grandi firme che, 30 anni fa, raccontarono sulla carta stampata e in tv la storia di quel prodigio del calcio italiano, allora poco più che ventenne, e della squadra guidata da Marcello Lippi che lo consacrò alla leggenda.

Dai campi di calcio alle piste da sci, talvolta così iconiche da diventare simboli di un intero sport. È quanto accaduto alla 3Tre, la storica competizione di Madonna di Campiglio. Proprio per questo dal 2 gennaio Sky Sport celebrerà la leggenda della celebre pista nel cuore delle Dolomiti con il nuovo documentario “3Tre – Il numero magico dello sci” - realizzato in collaborazione con Trentino Marketing. Uno slalom in cui la notte e il suono (non rumore) del ghiaccio raccontano l’emozione che col boato della folla ti accompagna dal cancelletto fino al traguardo. Una storia tra mito e gesta sportive evocata e raccontata da chi, su quella pista, ha scritto le pagine dello sci mondiale: da Alberto Tomba a Giorgio Rocca, da Piero Gros e Paolo De Chiesa a Ingemar Stenmark, che vinse proprio a Campiglio la sua prima prova di Coppa del Mondo. Un racconto corale non solo degli sportivi ma anche di tutti gli addetti ai lavori che trasformano la discesa in un pezzo vivo della storia dello sport italiano.

Non è Natale senza i racconti di Federico Buffa: appuntamento il 19 dicembre con il primo dei due appuntamenti con “Federico Buffa Talks”, il programma in cui l’apprezzato storyteller e il direttore di Sky Sport Federico Ferri raccontano storie di sport e dialogano con i protagonisti. La prima puntata sarà un’edizione speciale per le feste, “Storie di Natale”, con le grandi imprese di campioni indimenticabili: da Kobe Bryant, protagonista da febbraio del nuovo tour teatrale di Federico Buffa (“8 infinito. Vita e morte di un Mamba”), al 90° compleanno di Dan Peterson e dell’Olimpia, passando per il 10 di Nadia Comaneci di Montreal ’76. A Santo Stefano, invece, con la nuova puntata si torna sulle piste da sci: protagonista Sofia Goggia, una delle sciatrici più vincenti della storia azzurra, strepitosa protagonista di trionfi olimpici e vittori insperate, così come di momenti difficili da cui è uscita grazie a tanta determinazione e sofisticata ironia. La sua storia sarà al centro del dialogo, in un percorso che dagli inizi arriva ai trionfi olimpici, fino alle sfide ancora aperte verso Milano-Cortina 2026. Un’occasione per conoscere da vicino una delle campionesse più amate dello sci italiano.

Il 24 dicembre arriva anche l’ottavo e ultimo episodio della stagione di Tennis Heroes, la produzione originale che nel 2025 ha ricomposto in tv la mitica coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci. I due assi del tennis ripercorreranno i momenti più importanti della stagione appena conclusa, attraverso fotografie, colpi decisivi e vittorie che hanno segnato l’anno sportivo, con la sfida all’ultimo scambio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il giorno di Natale da non perdere l’appuntamento con il Di Canio Premier Special, il programma condotto da Paolo Di Canio che racconta da ben sette stagioni lo spettacolo del calcio inglese. La nuova puntata, “Chelsea vs Arsenal - Inside a London derby”, è un viaggio affascinante e intenso nell’atmosfera di una grande partita di Premier League. Un’esperienza vissuta dietro le quinte, ascoltando i battiti del cuore pulsante di uno stadio tra i più famosi e caratteristici d’Inghilterra, Stamford Bridge, moderno nella gestione ma antico nella prossimità dei tifosi al campo di gioco e negli spazi angusti che creano familiarità. Un viaggio intimo che comincia dall’avvicinamento allo stadio, raccontato con voci d’eccezione come quella di Gianfranco Zola. Paolo Di Canio, che certe emozioni le ha vissute e trasmesse da giocatore e allenatore, mostra la giornata tipo di un match tanto importante, attraverso gli spogliatoi dei club, la postazione di commento condivisa con Paolo Ciarravano e l’incontro con Enzo Maresca al termine della partita. Il 26 dicembre sarà invece all’insegna del grande tennis con Sinner, il Maestro. ATP Finals 2025 – Il dominio di Jannik, lo straordinario percorso del campione italiano al torneo torinese di novembre, coronato con la splendida vittoria su Carlos Alcaraz.

Il 16 gennaio Stefano Borghi porterà sullo schermo l’ottavo episodio di 90/10, dedicato a Ronaldo il Fenomeno; mentre il 23 gennaio sarà la volta del nuovo capitolo de L’Uomo della Domenica Giorgio Porrà racconta Gennaro Gattuso, il ragazzo di Calabria diventato C.T. e chiamato a riportare l’Italia ai Mondiali dopo anni di assenza, intrecciando il presente azzurro con il passato da mediano operaio. Da campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, alla guida degli azzurri a caccia della qualificazione Mondiali FIFA 2026, ritornando all’infanzia sullo Ionio, dai campi di periferia fino al Milan e a Berlino 2006. Un viaggio nell’anima di un uomo che ha fatto della fatica un mestiere e oggi prova a restituire a un Paese intero le sue estati mondiali perdute.

Infine, dal 12 dicembre è in onda e on demand la storia straordinaria di un gruppo di giocatori rimasto nel cuore di tutti gli appassionati: il documentario The Lost Dream Team, di Jure Pavlović, prodotto da Articolture, mai presentato prima nella versione italiana, totalmente adattata e curata da Sky Sport e Sky Documentaries, racconta la travagliata storia dei giovani talenti del basket jugoslavo che, tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 - uniti sotto la bandiera di un Paese che si stava per disintegrare davanti ai loro occhi - hanno dominato ogni competizione, con l’apice raggiunto nel 1991 con il trionfo all’Europeo di Roma.

IL GRANDE CALCIO NON SI FERMA MAI

Calcio non stop durante le feste nella Casa dello Sport. Nazionale, internazionale, femminile e con le Coppe Europee in primo piano: un calendario serrato che prevede oltre 170 partite in diretta, con 4 turni di Serie A Enilive in soli 20 giorni e un grande appuntamento alle porte: sabato 20 dicembre, alle 20.45, da non perdere il big match Juventus-Roma. Il campionato proseguirà poi con il 17° turno nel weekend del 27-28 dicembre, mentre l’anno nuovo si aprirà con la 18esima giornata, dal 2 al 4 gennaio. Il turno infrasettimanale dell’Epifania (6-8 gennaio) chiuderà poi il girone d’andata con la squadra “Campione d’inverno”. Durante il periodo natalizio, scenderanno in campo anche i tre gironi di Serie C Sky Wifi, con il 19° turno previsto tra il 19 e il 22 dicembre e il 20° turno nel weekend del 3-5 gennaio.

Tanto spazio anche al calcio internazionale: domani, giovedì 18 dicembre, riflettori puntati sull’ultimo turno della League Phase di UEFA Conference League, con la Fiorentina a caccia del pass per la fase a eliminazione diretta. Premier League senza sosta con 50 partite live: si parte con la 17^giornata, da sabato 20 a lunedì 22 dicembre, per poi scendere in campo per il tradizionale boxing day, con match che quest’anno si giocheranno anche il 27 e il 28 dicembre (18^giornata). L’ultimo appuntamento dell’anno sarà anche il primo del 2026, con la 19^giornata che si giocherà il 30 dicembre – con 6 match da vivere in contemporanea grazie a Diretta Gol - e il 1° gennaio. Si prosegue il 3 e il 4 gennaio, con il primo turno del girone di ritorno e la supersfida della domenica tra Manchester City e Chelsea. Si scende in campo come da tradizione anche per l’Epifania, con un turno infrasettimanale imperdibile in cui spicca il big match Arsenal-Liverpool di giovedì 8 gennaio.

In Bundesliga continua la caccia al Bayern Monaco capolista. Appuntamento prenatalizio il weekend del 19-21 dicembre, mentre il primo turno del nuovo anno si giocherà nel fine settimana del 9-11 gennaio. Spazio anche alla Ligue 1, con una sola giornata in programma dal 2 al 4 gennaio in cui si giocherà, a 48 anni dall’ultima volta, il derby della Ville Lumière tra Paris Saint Germain e Paris FC, di scena il 4 gennaio.

E ancora, il primo mese del 2026 porta con sé la ripartenza della UEFA Champions League, con la penultima giornata della League Phase in programma il 20 e il 21 gennaio. L’ultimo e attesissimo turno è previsto il 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea. Ripartenza anche per la UEFA Europa League: giovedì 22 e giovedì 29 gennaio sarà possibile conoscere le squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

E ancora, appuntamento con i protagonisti del calcio mondiale il 28 dicembre, quando a partire dalle 17 a Dubai si terrà il Globe Soccer Awards 2025, la serata in cui verranno premiati calciatori, allenatori e dirigenti che si sono distinti nell’ultima stagione. L’evento, ormai punto di riferimento internazionale, metterà in luce non solo i successi sportivi, ma anche l’etica e il fair play che contraddistinguono i migliori interpreti del pallone.

Inoltre, scendono in campo anche i top team italiani di calcio femminile, con la finale della Supercoppa Italiana dell’11 gennaio che vedrà di fronte Juventus e Roma, mentre il 20-22 gennaio e il 27-29 gennaio entra nel vivo la Coppa Italia Women con i quarti di finale.

A CANESTRO OGNI GIORNO

Dai prati degli stadi europei al parquet delle migliori arene del mondo, sarà un periodo di feste ricchissimo per il basket italiano, europeo e americano, con oltre 50 appuntamenti da vivere nella grande arena di riferimento chiamata Sky Sport Basket.

Il 21 e il 22 dicembre saranno di scena due match della 12^di Serie A Unipol: Reyer Venezia-Napoli Basket alle 16 e Virtus Bologna-Germani Brescia alle 20.30. Il weekend del 28 dicembre, invece, spazio alla 13esima giornata, con Germani Brescia-Reyer Venezia (27 dicembre alle 16) e Olimpia Milano-Vanoli Cremona (28 dicembre alle 20); il 14° turno che apre il nuovo anno vedrà sfidarsi Varese-Napoli Basket (3 gennaio alle 18.15) e Virtus Bologna-Trapani Shark (4 gennaio alle 20).

Festività natalizie all’insegna anche dell’Eurolega in esclusiva, con Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate nelle grandi sfide internazionali della regular season già dal 17 dicembre, per un totale di cinque turni fino al 6 gennaio. Virtus in campo contro Partizan (17 dicembre alle 20.30), Stella Rossa (19 dicembre alle 20.45), Olympiacos (26 dicembre alle 20.30), Zalgiris Kaunas (6 gennaio alle 20.30) e Panathinaikos (8 gennaio alle 20.15). Le sfide dell’Olimpia: Fenerbahçe (18 dicembre alle 20.30), Dubai (23 dicembre alle 17), Panathinaikos (6 gennaio alle 20.30), Efes (9 gennaio alle 20.30). Appuntamento clou il 2 gennaio alle 20.30 con il derby italiano tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Non si ferma neanche l’Eurocup in esclusiva, con Trento e Venezia alla ricerca di un pass per il playoff. In programma tre turni: l’11° (16, 17 dicembre), il 12° (23, 30 dicembre, 2 gennaio), il 13° (6, 7 gennaio).

Oltreoceano è sempre e solo NBA, con i migliori team del mondo in campo quasi ogni sera a dicembre e a gennaio. Grande attesa per il grande classico delle feste, l’NBA Christmas Day del 25 dicembre, con oltre dieci ore di basket consecutive: si parte alle 18 con Cleveland-New York, per poi proseguire alle 20.30 con San Antonio-Oklahoma City e alle 23 con Dallas-Golden State. Si continua anche alle prime ore del 26 dicembre, con Houston-Los Angeles Lakers alle 2 e Denver-Minnesota dalle 4.30.

TUTTI GLI SPORT DELLE FESTE

Dicembre sarà anche il momento delle Next Gen ATP Finals di Jeddah, in programma da oggi al 21 dicembre, ultimo appuntamento di una stagione straordinaria che si potrà ripercorrere per tutto il periodo delle feste su Sky Sport Tennis. La settimana di Natale, da lunedì 22 a domenica 28 dicembre, sarà infatti la “Sinner Week”, dedicata a tutti i più importanti match degli ultimi anni con Jannik protagonista e un focus particolare sulla stagione 2025. Gli ultimi tre giorni dell’anno, da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre, saranno dedicati al “2025 azzurro”, con le più belle partite dell’anno dei tennisti italiani. I primi giorni del 2026, invece, avranno il palinsesto interamente dedicato alle sfide fra due fenomeni del tennis contemporaneo, Sinner-Alcaraz, la più affascinante delle rivalità.

Per il golf, da domani al 21 dicembre, appuntamento con l’AfrAsia Bank Mauritius Open e, più avanti, dal 28 dicembre i primi tre appuntamenti della TGL. Dal 19 al 20 dicembre sarà il momento dei Campionati italiani di pattinaggio di figura, quest’anno in programma sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo. Continua anche la stagione del grande rugby, con gli incontri dello United Rugby Championship: il 20 dicembre in campo Benetton Treviso-Zebre e Sharks-Bulls, mentre una settimana dopo, il 27 dicembre, sarà la volta di Zebre-Benetton Treviso e Munster-Leinster. Il 3 gennaio ancora in campo, con Benetton-Edimburgo e Warriors-Zebre. Durante il periodo festivo su Sky e NOW anche tre match del Top 14 francese.

Lo show delle feste continua anche con il primo, imperdibile, evento motoristico dell’anno: la Dakar. Sky, Official Broadcaster del rally raid più celebre e avventuroso al mondo, seguirà le sfide contro il tempo a partire dal 3 gennaio direttamente dalle sabbie e dai paesaggi mozzafiato dell’Arabia Saudita. Ben 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena, saranno seguite passo dopo passo con aggiornamenti quotidiani e l’esclusivo contributo di Sandro Donato Grosso, insider della corsa nel cuore pulsante del bivacco. Il 25 dicembre scopriremo come si sta preparando Napoli alla America's Cup 2027 in uno speciale con i protagonisti dell’atteso evento e un focus su Luna Rossa.

Giorni dell’Epifania nel segno dei match di CEV Champions League femminile e maschile. Per il torneo femminile gli appuntamenti sono i seguenti: mercoledì 7 gennaio in campo Eczacibasi Istanbul-Milano e Lodz-Conegliano, mentre l’8 gennaio sarà il turno di Scandicci-Fenerbahce Istanbul e Lisbona-Novara. Per il torneo maschile ecco gli appuntamenti in diretta: martedì 6 gennaio Tour VB-Trentino, mercoledì 7 gennaio Las Palmas-Perugia e Lauven-Civitanova.

Inoltre, occasione imperdibile per gli appassionati dello sci con la 53^ edizione della Marcialonga, che domenica 25 gennaio vedrà impegnati grandi interpreti dello ski classics ma anche appassionati che sfideranno il cronometro. L’evento, tra i più sentiti del calendario invernale, attraverserà le suggestive vallate trentine, offrendo paesaggi mozzafiato e una sfida sportiva che unisce professionisti e semplici amanti della disciplina.

UN ANNO DI SPORT

Il 2025 sportivo sarà celebrato dagli speciali di Sky Sport che rivivranno i momenti più iconici dell’anno. Vittorie, sconfitte, attimi indimenticabili, saranno raccontati durante tutto il periodo natalizio, una programmazione pensata per coinvolgere ed emozionare i tifosi. Durante il prepartita di Juventus-Roma, primo evento Sky di queste feste, debutterà la clip speciale del 2025, una straordinaria collaborazione con Cesare Cremonini che ha concesso per questa occasione la sua “San Luca”, cantata dal vivo allo Stadio Dall’Ara con Luca Carboni, contenuta nell’album di recente uscita “Cremonini Live25” (Universal Music Italy/Emi Records Italy). Una colonna sonora scelta proprio per il suo messaggio di condivisione e passione che riflette i valori universali che uniscono lo sport e la musica, rendendo speciale ogni momento vissuto insieme: “Capita anche a te, la felicità”.

Tra questi, dal 20 dicembre, Top 100 colpi 2025, per rivivere le giocate più spettacolari dell’ultima stagione di tennis, tra tweener spettacolari, passanti millimetrici, volée delicate e tanta Italia protagonista. Il 21 dicembre da non perdere un grande classico dell’inverno, la 100 Km dei Campioni, la tradizionale sfida organizzata da Valentino Rossi dove gareggiano campioni del Motomondiale, della Superbike e amici del nove volte campione del mondo, sul terreno del Motor Ranch di Tavullia. Due ruote ancora protagoniste con gli speciali che ripercorrono l’intensa stagione appena trascorsa del Motomondiale e della Superbike. La trionfante stagione di Marc Marquez sarà invece al centro dello speciale Mar9uez, con tutti i momenti che hanno portato l’asso spagnolo alla conquista del nono titolo della sua carriera.

Dal 22 dicembre su Sky Sport 24, gli appuntamenti memorabili dell’anno sportivo e quelli ancora da vivere: tra questi Road to Dakar, dal 22 dicembre, per entrare nel clima della gara che scatta all’inizio dell’anno, e il 30 dicembre il saluto al 2025 con il Film dell’Anno.

Ancora motori con gli speciali dedicati alla Formula 1 in onda lunedì 22 dicembre. La rivoluzione tecnica del prossimo anno che renderà la stagione 2026 tra le più attese e incerte di sempre verrà raccontata dallo speciale “Rivoluzione 2026”, un’analisi minuziosa e completa nelle trame del regolamento 2026 e su come cambieranno le monoposto. E poi “In pista con Jannik”, una chiacchierata tra Jannik Sinner e Stefano Domenicali su passione automobilistica e voglia di competere ai massimi livelli.

TORNA “CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE”

Gennaio è anche tempo di ripartenze, come la sessione invernale del mercato calcistico che tornerà a infiammare le serate di tifosi e appassionati. Per raccontare le manovre dei club europei, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna “Calciomercato - L’Originale”, il grande classico dell’inverno che con il suo inconfondibile stile brillante approfondirà le trattative, il dietro le quinte del mercato, ma anche la cronaca dai campi. La nuova stagione, ancora una volta dalle più suggestive località invernali d’Italia, vedrà protagonista, come di consueto, il trio formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, con tutti gli ospiti che giorno dopo giorno si alterneranno al loro fianco. Debutta la nuova canzone, “Mi Perdo la Partita – l’individualista”, scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, che curerà la colonna sonora delle serate. La canzone ripercorre una schermaglia di coppia che non vuole troppi impegni per non perdersi una partita di calcio. Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli – sbarcherà in diverse località italiane, tra cui Senigallia (dal 12 al 16 gennaio), Prato Nevoso (dal 19 al 23 gennaio), Trentino – San Martino di Castrozza (dal 26 al 30 gennaio). Studi di Milano protagonisti della giornata di chiusura della sessione, fissata per lunedì 2 febbraio.

LA CAMPAGNA DEL NATALE

Le grandi sfide del calcio in programma a dicembre prendono vita nel nuovo promo di Sky Sport ideato e prodotto dalla Sky Creative Agency. Un suggestivo scenario di montagna con un paesaggio innevato fa da cornice ai top team europei, in campo tutta l’adrenalina dei match e la passione dei tifosi. Una cornice che valorizza l’unicità del calcio invernale su Sky Sport, creando un’atmosfera che esalta i match di Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e dei grandi incontri internazionali di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In questo clima avvolgente, il calendario si fa sempre più intenso fino ad arrivare al secondo big match della stagione nella Casa dello Sport: Juventus-Roma, una classica della Serie A che oppone due top allenatori come Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini. Perché, anche quando “a dicembre tutto rallenta, il calcio resta un appuntamento fisso”. Dicembre è davvero il mese del calcio su Sky Sport”, dove emozione e spettacolo non vanno mai in letargo