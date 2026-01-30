Arriva "Friday Football Show" su Dazn

Alla conduzione per guidare lo show, il volto di DAZN Bet Club Eleonora Incardona, insieme al giornalista di DAZN, Tommaso Turci, affiancati in studio dai talent Fabio Bazzani e Dario Marcolin. L’appuntamento accompagnerà il racconto della serata dal pre al post-partita dell’anticipo di Serie A Enilive, intrecciando interviste a caldo, commenti e approfondimenti, con uno sguardo costante sull’intera giornata di campionato e sulle sue principali chiavi di lettura.

All’interno del programma spazio a rubriche statistiche, con analisi e pronostici degli esperti di DAZN Bet Club, sia sulla partita che sta per cominciare sia sui big match del turno di Serie A Enilive. Anche la Serie BKT sarà protagonista, con collegamenti live dai campi dell’anticipo del venerdì, per non perdere neanche un’emozione.

Friday Football Show va così ad arricchire il weekend di approfondimento calcistico di DAZN, che prosegue il sabato con Vamos!, la domenica di Fuoriclasse, per poi chiudersi il lunedì con 4-3-2-1, offrendo una copertura editoriale continua del grande calcio italiano.

La puntata di esordio, in programma questa sera accompagnerà una serata calcistica che vede a calendario Lazio–Genoa (20:45), anticipo del 23 ª turno di Serie A, e Bari–Palermo (20:30), gara valida per la 22ª giornata di Serie B.