lunedì 23 febbraio 2026
La pallavolo europea continua su Dazn© EPA

La pallavolo europea continua su Dazn

Rinnovati i diritti di trasmissione della CEV Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni, fino al 2029 e acquisiti i diritti delle prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili in programma nel 2026 e nel 2028
2 min

La pallavolo europea continua a dominare la scena su DAZN. Il broadcaster, leader nell’intrattenimento sportivo, rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per tutti i tifosi del grande volley, rinnovando i diritti di trasmissione della CEV Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni, fino al 2029 e acquisendo i diritti delle prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili in programma nel 2026 e nel 2028, grazie all'accordo concluso con Infront, Exclusive Media Rights distribution partner and service provider CEV.

L’intesa raggiunta riconferma la centralità di DAZN nel panorama della pallavolo internazionale: “La pallavolo europea è su DAZN dal 2018. Come broadcaster abbiamo investito nel corso degli anni per valorizzare questo diritto che è un fiore all’occhiello della nostra offerta multisport”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Siamo orgogliosi di essere diventati un punto di riferimento per i tifosi della pallavolo italiana e internazionale e questi rinnovi confermano il nostro impegno a lungo termine. Non vediamo l’ora che arrivi l'estate per tifare le nostre campionesse, che dopo i successi degli scorsi anni lotteranno per conquistare l'ultimo titolo mancante del ciclo vincente guidato da Julio Velasco. E vivremo l'esordio in Italia, a Napoli, dell'Italvolley maschile, reduce dal trionfo mondiale con Fefè De Giorgi. Sarà un’estate indimenticabile, tutta da vivere in azzurro su DAZN”, conclude Azzi.

I tifosi potranno, quindi, accedere su DAZN a tutte le partite delle squadre italiane, maschili e femminili e ai migliori match in programma di CEV Champions League e del Campionato Europeo. Inoltre, fino al 2029, torneranno in app anche le migliori partite maschili e femminili di CEV Cup e della Challenge Cup e del beach volley con i Campionati Europei e la Beach Volley Nations Cup. 

L’offerta multisport dedicata al grande volley, maschile e femminile, disponibile su DAZN comprende anche la Superlega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà, la Serie A2 maschile, la Del Monte® Supercoppa A2, la Volleyball Nations League, il Mondiale per Club e il prossimo Mondiale.

