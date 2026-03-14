"Oscars - La notte in diretta" su Rai 1: conduce Alberto Matano

L’attesa cerimonia degli Academy Awards® anche quest’anno sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con “Oscars – La notte in diretta”, domenica 15 marzo a partire dalle 23.30. Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia.