Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Oscars - La notte in diretta" su Rai 1: conduce Alberto Matano

Dagli studi di Via Teulada, il commento alla 98ª edizione degli Academy Awards insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: i dettagli
2 min
TagsOscar 2026Matano

L’attesa cerimonia degli Academy Awards® anche quest’anno sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con “Oscars – La notte in diretta”, domenica 15 marzo a partire dalle 23.30. Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia.

Insieme commenteranno l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O'Brien. In collegamento dal Dolby Theatre di Los Angeles, l’inviato Mattia Carzaniga racconterà in tempo reale l’atmosfera della 98ª edizione dei prestigiosi premi, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane. “Oscars – La notte in diretta” è una produzione della Direzione Intrattenimento Day Time, disponibile su Rai 1 e su RaiPlay. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV

Da non perdere

L'esordio nella settimana degli OscarRecord storico agli Oscar 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS