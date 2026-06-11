Mondiali, cerimonia d'apertura e partita d'esordio: gli appuntamenti su Dazn

La cerimonia di apertura dei Mondiali sarà visibile integralmente su DAZN insieme a tutte le 104 partite della competizione. Sarà al centro della prima puntata di “Times Square-L'Ora del Mondiale”, show in prime time di DAZN che oggi prenderà il via eccezionalmente con un collegamento esclusivo già alle 18:30, con gli inviati speciali Diletta Leotta e Alessio De Giuseppe da Città del Messico e Marco Russo in studio insieme a Ciro Ferrara, Andrea Marinozzi e Michele Dalai che racconteranno in diretta lo spettacolo della cerimonia di apertura. Nella cornice dello stadio Azteca, ispirata ai colori e ai motivi del tradizionale papel picado messicano, i riflettori saranno puntati anche su Shakira. La pop star, colombiana, dopo aver firmato l'inno del Mondiale 2010 con “Waka Waka”, presenterà insieme a Burna Boy il nuovo brano ufficiale per questa edizione della coppa del mondo: “Dai Dai”. Lo studio di DAZN accompagnerà i tifosi verso il calcio d'inizio e durante e post la prima partita del torneo: Messico–Sudafrica, in programma su DAZN alle 21:00 con il commento di Pierluigi Pardo e Emanuele Giaccherini.

Ognuna delle tre cerimonie di apertura in programma, sono state curate da Balich Wonder Studio, di Marco Balich, il regista italiano che più di chiunque altro al mondo sa costruire questi momenti: sedici cerimonie olimpiche e paralimpiche - da Torino 2006 a Milano Cortina 2026 - sei finali di UEFA Champions League e i Mondiali di Qatar 2022 e questa sera il kick off con la prima delle cerimonie. Nell’intervista “Balich: an Italian Excellence for the World Cup”, disponibile in app su DAZN, il Regista e Direttore Artistico spiega: “Sono sempre stato innamorato di queste grandi emozioni collettive, come una partita di calcio. Noi guardiamo i rigori finali perché siamo sul brivido di questa grande emozione collettiva che insieme non può essere sconfitta dall'AI, non può essere scalfita dai social media.”

Per questo Mondiale ha immaginato tre cerimonie distinte – che andranno in scena a Città del Messico, Los Angeles e Toronto - ciascuna con un'anima propria, tutte convergenti verso lo stesso simbolo: “Il simbolo unificante per eccellenza della FIFA è la Coppa del Mondo" sostiene Balich. "C'è una celebrazione dello sport con un finale che va a celebrare la Coppa, ma la Coppa in Messico è fatta con materiali molto vicini ai messicani; a Los Angeles è molto hollywoodesca; a Toronto vedremo una celebrazione della natura (la foglia d'acero, i bisonti, le balene...). Tre narrative che confluiscono nello stesso simbolo da tre punti di vista diversi”. Un racconto che, nelle sue parole, deve essere sempre e prima di tutto autentico: “Ci devi credere tu, ti devi commuovere tu per primo".

Il programma dei Mondiali su Dazn

È esattamente lo spirito con cui DAZN ha costruito tutta la sua copertura editoriale: non un semplice palinsesto, ma un racconto autentico che accompagna i tifosi dall'alba al tramonto, per tutta la notte e tutta la durata del torneo. Ogni mattina alle 8:00 si comincerà con “Wake Cup”, il Morning Show che riparte dai gol e dai momenti chiave della notte, con interviste pre e post-match e uno sguardo sugli appuntamenti del giorno. Nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, sarà il turno di “Copa Mundial”, in diretta dall'adidas Brand Center di Corso Vittorio Emanuele a Milano insieme a Alessia Tarquinio, Barbara Cirillo, Giovanni Barsotti ed Ematoshi per un racconto che intreccia calcio, lifestyle e contemporaneità.

Infine, ogni sera “Times Square – L'Ora del Mondiale” accompagnerà i tifosi con un cast d’eccezione: a Diletta Leotta e Marco Russo si affiancheranno Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Cristian Brocchi, Hernanes, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Dario Marcolin e molti altri, mentre dagli Stati Uniti Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi porteranno tutto ciò che succede fuori dal campo. Per tutta la durata del Mondiale l’app DAZN sarà sempre accesa, con un flusso continuo di contenuti live ma anche on–demand e con nuove funzionalità tecnologiche mobile-driven pensate per accompagnare i tifosi prima, durante e dopo ogni partita, capaci di amplificare l’engagement e rafforzare il senso di community tra i tifosi sportivi, offrendo un’esperienza sempre più personalizzata e interattiva.