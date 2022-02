Lavia, Pietrini e Guiducci: una pioggia d’oro su Volley Scuola

ROMA-Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione della 29a edizione di Volley Scuola Trofeo Acea 2022, che si terrà lunedì 28 febbraio alle ore 11.00 sulla piattaforma ZOOM e in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio. Oltre alle Autorità, all’ACEA e agli Enti sostenitori, la conferenza stampa sarà nobilitata dalla presenza di tre testimonial che hanno già scritto pagine storiche della pallavolo italiana in Europa e nel mondo: Elena Pietrini, Daniele Lavia e Gaia Guiducci. Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino del Bene Scandicci (A1F) cresciuta nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, a settembre ha conquistato la medaglia d’oro all’Europeo femminile con la Nazionale di Davide Mazzanti; Daniele Lavia, schiacciatore dell’Itas Trentino (Superlega M), si è laureato campione d’Europa con la Nazionale maschile guidata da Ferdinando De Giorgi; Gaia Guiducci, alzatrice romana della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, anche lei prodotto del vivaio Volleyrò, ha vinto da protagonista (miglior palleggiatrice e MVP della competizione) il Mondiale Under 20, oltre a trascinare la Roma Volley femminile in Serie A1 al termine della stagione 2020-21 e a ricevere il prestigioso Premio Milita della FIPAV Lazio a dicembre.