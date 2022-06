A Fano in archivio la 1a giornata della Junior League

FANO (PESARO)- Si è da poco conclusa la prima giornata della Final Eight di Del Monte ® Junior League : tutte le squadre hanno disputato due partite sulle tre previste del girone. La terza gara, in programma domattina, delineerà la classifica finale di ogni Girone e dunque le quattro semifinaliste. Semifinali in programma nel pomeriggio.

Giochi ancora apertissimi nel Girone A: la prima posizione è occupata a parimerito dalla Cucine Lube Civitanova e dall’Itas Trentino con 4 punti. In questo momento le due formazioni sarebbero entrambe qualificate alle Semifinali grazie alle vittorie rispettivamente contro Vigilar Fano (3-2 nel derby marchigiano) e Sir Safety Conad Perugia (vittoria per 3-0 nella prima gara del pomeriggio), oltre che allo scontro tra le due che ha premiato i cucinieri al tie break, ma nella mattinata di domani entrambe dovranno guardarsi le spalle. La Sir, forte dei tre punti conquistati contro i padroni di casa di Fano, proverà ad agganciare o superare la Lube, mentre la stessa Fano cercherà un’ardua qualificazione contro l’Itas, auspicando una vittoria per 3-0 che potrebbe non bastare.

Nel Girone B la protagonista di giornata è la Kioene Padova, a punteggio pieno dopo le prime due gare disputate: il doppio 3-1 inflitto in successione a Gamma Chimica Brugherio e Kemas Lamipel Santa Croce qualifica i veneti in Semifinale, pur non avendo la certezza del primo posto. Alla formazione veneta basterà un punto sul campo di Lucrezia di Cartoceto per guadagnarsi anche la prima posizione, contro un Vero Volley Monza fermo ad un punto in classifica e ormai fuori dai giochi. Il match delle 11.30 tra i Diavoli Rosa e i Lupi sarà un vero e proprio spareggio per la Semifinale, coi lombardi a 3 punti e toscani a due (ottenuti grazie alle rispettive vittorie su Monza).

I RISULTATI-

GIRONE A-

1a Giornata-

Sir Safety Conad Perugia – Vigilar Fano 3-0 (29-27, 25-22, 32-30)

Arbitri: Barbagallo, Cardoville

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-2 (25-18, 23-25, 26-24, 18-25, 15-7)

Arbitri: Giannini, Lo Verde

2a Giornata-

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino 0-3 (22-25, 13-25, 21-25)

Arbitri: Chiechi, Pampalone

Cucine Lube Civitanova – Vigilar Fano 3-2 (25-27, 25-22, 25-16, 18-25, 15-11)

Arbitri: Pitzalis, Benigni

Classifica Girone A-

Cucine Lube Civitanova 4

Itas Trentino 4

Sir Safety Conad Perugia 3

Vigilar Fano 1

GIRONE B-

1a Giornata-

Kioene Padova – Gamma Chimica Brugherio 3-1 (25-23, 25-22, 24-26, 25-23)

Arbitri: Benigni, Chiechi

Vero Volley Monza – Kemas Lamipel Santa Croce 2-3 (15-25, 25-18, 22-25, 25-23, 11-15)

Arbitri: Pampalone, Pitzalis

2a Giornata-



Kioene Padova – Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (25-20, 22-25, 25-6, 25-16)

Arbitri: Lo Verde, Barbagallo

Vero Volley Monza – Gamma Chimica Brugherio 1-3 (25-22, 20-25, 19-25, 20-25)

Arbitri: Cardoville, Giannini

Classifica Girone B-

Kioene Padova 6

Gamma Chimica Brugherio 3

Kemas Lamipel Santa Croce 2

Vero Volley Monza 1

IL PROGRAMMA-

Calendario Del Monte® Junior League 2022

Venerdì 10 giugno 2022

Girone A

09.30 Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia (Campo 1)

11.30 Itas Trentino – Vigilar Fano (Campo 1)

Girone B-

09.30 Vero Volley Monza – Kioene Padova (Campo 2)

11.30 Kemas Lamipel S.Croce – Gamma Chimica Brugherio (Campo 2)

Semifinali

18.30 Semifinale 1 (La miglior prima disputerà la Semifinale sul campo principale) 18.30 Semifinale 2

Sabato 11 giugno

09.00 Finale 7° – 8° posto (Campo 2)

09.00 Finale 5° – 6° posto (Campo 1)

11.30 Finale 3° – 4° posto (Campo 1)

16.30 Finale 1° – 2° posto (Campo 1)