Egonu, la nuova frase dopo lo sfogo: "Ho ricevuto..."

MILANO - Paola Enogu torna a parlare dopo lo sfogo che l’aveva vista protagonista al termine dei Mondiali di Pallavolo. La giocatrice è stata premiata come migliore realizzatrice della scorsa stagione al Teatro Gerolamo di Milano, durante la presentazione della stagione 2022-23 della serie A di pallavolo femminile.

Le parole della pallavolista azzurra

"L'affetto ricevuto? E' stato tantissimo e l'ho percepito tutto - afferma la giocatrice - è stato emozionante vedere Piero Garbellotto e Asia salire con la maglia di Conegliano che io ho indossato per tre anni, non far parte della squadra mi spiace, mi sembra strano”. La Egonu nella prossima stagione vestirà la maglia del VakifBank di Istanbul, ma quello al campionato italiano è soltanto un arrivederci: "L'ho già detto - conclude la Egonu - e lo penso ancora".