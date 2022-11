La Roma sconfitta in casa da Palmi

ROMA-Risultato e prestazione completamente diversa rispetto alla scorsa settimana per la Smi Roma Volley che viene sconfitta in casa per 3-0 dalla OmiFer Palmi capace di espugnare il terreno di Guidonia in poco più di un’ora. I romani privi di Coggiola e Recupito non hanno saputo replicare quanto di buono avevano fatto contro Napoli, un match che i calabresi hanno preso in mano fin dai primi punti, imprimendo un grande ritmo in cambiopalla e un grande efficacia in fase break. L’attacco dei romani è stato spuntato, infatti solo 38% di positività e la ricezione non ha offerto continuità, dall’altra parte della rete la musica è stata completamente diversa con il 64% e Strabawa incontenibile con 24 palloni a terra e 73% in attacco, numeri con cui si è meritato il premio del miglior giocatore. Bene anche Marinelli e l’ex Rau che al centro ha dato una spinta importante. Bisogna cambiare passo e in fretta perché giovedì nel recupero arriverà Sabaudia e un derby laziale c’è bisogno e voglia di tornare a fare punti e muovere la classifica.