Smi Roma ko nel derby con Sabaudia

ROMA-Una Smi Roma discontinua e altalenante viene sconfitta 3-1 da Sabaudia nel primo derby laziale della stagione. Nel recupero della terza giornata di campionato la formazione romana non ha replicato la bella prestazione con Napoli, giocando con troppi alti e bassi non solo nell’arco della partita, ma dei set stessi. Sabaudia è stata più cinica e concreta nei momenti cruciali con Rossato e Zornetta (migliore in campo con 20 punti), vere spine nel fianco della difesa capitolina. Roma ha attaccato alla fine con il 31% contro il 41% dei pontini, 6 muri a 12 ed è stata proprio l’asse muro-difesa che non ha funzionato, a tratti anche il cambiopalla ha sofferto molto. Budani ha provato a mescolare le carte mandando in campo Cicchinelli al posto di Alfieri, Acconci su Rossi e De Fabritiis su Rosso. Perso il primo set la compagine romana si è rimessa in carreggiata nella seconda frazione, ma poi nel terzo e nel quarto set è andata sotto (16-12 e 21-18), non trovando la forza nel rush finale per chiudere e invertire la rotta.