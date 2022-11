La Smi Roma risorge a Modica

MODICA (RAGUSA)-Dopo le due sconfitte interne con Palmi e Sabaudia la Smi Roma ritrova il sorriso e il successo. Una vittoria netta per 3-0 quella ottenuta in Sicilia da parte dei ragazzi di Mauro Budani che hanno suonato lo spartito dall’inizio alla fine, incidendo il ritmo in cambiopalla e mettendo in difficoltà il gioco avversario, costretto molte volte all’errore, con una fase break importante. Rossi ha ritrovato il feeling con l’attacco, la ricezione è stata positiva da permettere ad Alfieri di distribuire il gioco. Meglio dunque l’efficacia in attacco e con un Antonucci e un Manfredi positivi dal centro le cose sono decisamente migliorate, Roma ha messo a posto i tasselli necessari per ritornare al successo e guardare la classifica con altri occhi. Il morale è in questa maniera cresciuto anche perché si tratta dei primi tre punti conquistati lontano dalla Capitale. Si torna a giocare mercoledì a Sorrento nel recupero con una situazione decisamente migliore.