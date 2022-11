La Smi Roma all'inferno e ritorno

SORRENTO (NAPOLI)- Incredibile Smi Roma, sotto 2-0 sul campo di Sorrento grande inversione di marcia e vittoria per 3-2. E se andiamo a vedere come si è svolta la partita è un risultato che va stretto alla stessa compagine romana avanti nel secondo parziale 14-7 e poi rimontata nel finale. Ma non è tutto perché Roma ha avuto ben due palle per chiudere e andare sull’1-1, ma le ha fallite con diversi errori. Ma il bicchiere è sicuramente pieno, due vittorie nelle ultime due uscite con un rendimento della squadra capitolina migliore in trasferta che in casa.