Fipav Lazio e ACEA insieme per la sostenibilità

ROMA- Si chiama Waidy WOW ed è l’applicazione oggetto di un contest lanciato da ACEA per una campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità rivolta ai giovani studenti del Volley Scuola, manifestazione di punta della Fipav Lazio. Scaricata l’APP, gli studenti potranno aggiornare la propria idratazione, lasciare una recensione sulla qualità dell’acqua e sul funzionamento e la pulizia del punto idrico, scoprire la sorgente d’oro per accumulare punti Hydra, suggerire un nome per il punto idrico, raccontare storie e curiosità del quartiere e dei monumenti nelle aree limitrofe ai punti idrici e aggiungere una foto, magari irrituale, del punto idrico. Ovvero aggiungere un nuovo punto idrico alla mappa e aggiornarsi tramite le news green. Insomma un viaggio dentro una Roma inedita con la finalità di dare un senso compiuto alla parola sostenibilità. Il contest terminerà il 12 dicembre, i ragazzi che si saranno messi più in evidenza e le loro scuole riceveranno in omaggio delle borracce, non poteva essere altro.