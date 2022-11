Roma vince in rimonta a Bari

BARI- Ci ha preso gusto la Roma Volley che infila la quarta vittoria consecutiva, l’ennesima di rimonta. Stavolta sotto 2-0 la Smi ha pareggiato e superato la Stamplast M2G Green Bari per 3-2 al PalaFlorio, dopo aver annullato ben quattro palle match. E al primo tentativo ha chiuso con capitan Rossi. Una partita dalle mille emozioni e anche dai tanti risvolti tattici. Infatti nei primi due set è stata una squadra, quella capitolina, con un contrattacco poco efficace e un gioco che ha mostrato lacune. Il primo set i romani erano avanti 20-18, poi la luce si è spenta, dando spazio ai baresi. Secondo set tutto di marca locale. Sotto di due parziali la musica è cambiata, come anche la componente tattica, Bari ha accusato il colpo sul 2-1 e la Smi ha raggiunto il pari. Il quinto set è stato un divenire di emozioni, perché Bari ha vanificato le palle per chiudere con errori sia al servizio, sia in attacco. Roma ha ringraziato e chiuso, collezionando la quarta vittoria consecutiva, la terza al tie-break.

I PROTAGONISTI-

Mauro Budani (Allenatore Smi Roma)- « Sono molto contento della reazione della squadra, è mutato l’atteggiamento, la grinta, la voglia. Abbiamo cambiato gli obiettivi in battuta e la posizione del muro su alcuni loro giocatori. Però non possiamo ogni volta consegnare agli avversari due set, soprattutto quando il primo eravamo avanti di due e poi abbiamo smesso di giocare. Stiamo crescendo e lo dobbiamo ancora fare in contrattacco e nella continuità all’intero della stessa partita che può prendere pieghe diverse. Ora abbiamo tempo per lavorare, per vincere dobbiamo giocare sempre al massimo ».

IL TABELLINO-

GRUPPO STAMPLAST M2G GREEN BARI - SMI ROMA 2-3 (25-22, 25-20, 17-25, 21-25, 17-19)

Gruppo Stamplast M2G Green Bari: Parisi 2, Wojcik 24, Persoglia 8, Paoletti 28, Ferenciac 12, Giorgio 4, Rinaldi (L), Martinelli 0, Petruzzelli V. 0, Ciavarella 1, Deserio 2. N.E. Marrone, Petruzzelli F., Ciccolella. All. Spinelli.

SMI Roma: Alfieri 3, Rosso 13, Coggiola 7, Rossi 10, Sablone 17, Antonucci 13, Recupito (L), Barone (L), Cicchinelli A. 0, Cicchinelli S. 0, De Fabritiis 0, Acconci 3. N.E. Cieslak, Mercanti. All. Budani.

ARBITRI: Palumbo, De Simeis.