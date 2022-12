La Smi Roma ko sul campo di Ortona

ORTONA (CHIETI)-Il girone di ritorno per la Smi Roma Volley inizia con una sconfitta sul campo di Ortona. Gli abruzzesi hanno avuto la meglio per 3-1 contro la squadra giallorossa che solamente nella parte centrale del match ha offerto una buona prestazione. Da dimenticare l’avvio con tanti errori, fuori giri in fase break, al contrario della Sieco Service che ha giocato in maniera regolare. Nel secondo l’animo dei romani si è destato, molto equilibrio fino al 21-18 poi la squadra di casa ha chiuso a proprio favore. Roma ha giocato bene nel terzo, accorciando le distanze. Nel quarto, nel momento in cui la tendenza si doveva cambiare, ecco i soliti errori. C’è da dire che con un Marshall in quelle condizioni, autore di 26 punti con un 59% in attacco, è stato difficile emergere. Anche Bertoli ha fatto il suo. Roma è stata meno efficace in attacco e a muro. Ortona rispetto all’andata è cresciuta, Roma invece deve fare punti con le dirette avversarie. Ora è al decimo posto, prossima gara sabato 7 gennaio alle ore 16.00 nel palazzetto di Guidonia contro la capolista Catania.