Roma troppo fallosa, ad Aversa va ko

AVERSA (NAPOLI)- L’ultima di andata è amara per la Smi Roma Volley che viene sconfitta ad Aversa per 3-1 in una partita che la squadra giallorossa non ha giocato al meglio. I romani non hanno saputo replicare le ultime uscite, fallosi, discontinui e poco incisivi nei momenti decisivi come nel finale di primo set (quando hanno preso un parziale di 5-2) e nel quarto quando è stato il momento di cambiare ritmo, sbagliare meno e mettere in difficoltà una buona squadra come la Wow Green House. Rossi ha provato a tenere a galla la baracca, Sablone ha offerto la sua buona prestazione assieme ai centrali, entrambi con 67%, che andrebbero serviti di più. Ma tutto questo non bastato. Per vincere si sa questa squadra ha bisogno che tutti gli elementi in campo vadano dalla stessa parte e invece dalla costruzione del gioco e dalla fase break (7 muri contro 12 di Aversa) sono arrivate le note dolenti. Contro Argenta e Lyutskanov, che insieme hanno conquistato due dei quattro set per la squadra di casa, Roma non ha saputo porre rimedi efficaci. Si chiude il girone di andata con 6 vittorie e 7 sconfitte e una nona posizione che può e deve esser migliorata nel girone di ritorno, ma bisogna evitare i troppi cali anche all’interno della stessa partita.