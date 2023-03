Un anno straordinario tra i finalisti a Beausoleil

Un anno straordinario, andato in onda lo scorso 13 gennaio su Rai 2 e disponibile on demand su RaiPlay, è il tributo alla memorabile impresa della Nazionale maschile, capace di vincere nel 2021 i Campionati Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e alla cavalcata delle azzurre di Davide Mazzanti agli Europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022.

Per il docufim curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario Maellaro, dunque, un importante riconoscimento all’interno della kermesse cinematografica organizzata dal Comité Departemental Olympique et Sportif des Alpes Marittimes (CDOS 06) in associazione con la Federation International du Cinema et Television Sportif (FICTS).

Il Festival, giunto alla settima edizione, prevedrà tre giorni di proiezioni, dibattiti e seminari per comunicare valori olimpici e diffondere l’importanza della pratica sportiva.