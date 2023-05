In 3000 allo Stadio dei Marmi di Roma per l'S3

Nel villaggio del Volley S3 erano presenti anche Giovanni Malagò (presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Ary Graça (presidente della Federazione internazionale di pallavolo), Fabio Azevedo (direttore Generale Fivb), Renato Arena (Vice Presidente Senior Cev) che hanno visitato il villaggio.

Dopo le tappe di Verona, Ancona, Firenze, Bari, Torino, Monza e Roma, il circuito del Volley S3 proseguirà con l'appuntamento di Perugia in programma mercoledì 31 maggio.

LE DICHIARAZIONI-

Giuseppe Manfredi (Presidente Fipav)- «Il Volley S3 fa parte del Dna della Federazione e abbiamo riscontri importanti, i numeri che abbiamo raggiunto sono stratosferici e abbiamo superato i numeri pre-covid, questo vuol dire che il progetto piace: adesso dobbiamo tirare fuori i ragazzi e farli giocare ma dobbiamo confrontarci con la problematica degli impianti, non è possibile che non si possa dare un’offerta di spazi e c’è necessità che si faccia attenzione a questo dettaglio, dobbiamo iniziare un percorso di presenza e di rivisitazione che ci deve portare a migliorare l’impiantistica. Se ci sono gli impianti noi della pallavolo siamo in grado di portare sempre più bambini in palestra».

Luciano Cecchi (Vice Presidente Fipav)- «Il Volley S3 è un grande progetto che la Federazione porta avanti: il mondo della scuola e quello delle società sportive deve viaggiare insieme. Il Volley S3 è anche un veicolo di promozione nelle nove città italiane che ospiteranno i campionati europei».

Stefano Bellotti (Segretario Generale Fipav)- «Il sorriso dei bambini è il motore di questo progetto, ci sono ragazzi che grazie al Volley S3 fanno un’esperienza nuova e lo scopo della Federazione è proprio quello di far nascere un’emozione che poi i ragazzi possono coltivare: leghiamo la base con l’alto livello e vogliamo far divertire quanti più bambini possibile. Roma ha risposto alla grande con tanti ragazzi e tante società».

Claudio Martinelli (Presidente Fipav Roma)- «Sono felice che il meteo ci abbia dato la possibilità di realizzare l’evento in questa splendida location dello stadio dei Marmi: è molto bello vedere tutti questi ragazzi che si divertono con gli insegnanti, con i loro genitori e accompagnatori. Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore allo sport e grandi eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato e l’assessora alla scuola del Comune di Roma Claudia Pratelli. Nella nostra missione di diffondere i valori dello sport dobbiamo esaltare il fatto che anche i grandi campioni qui presenti, come Lucchetta, Vermiglio e Giba, vogliono tramettere: siamo in campo con le scuole e le società spinti dal messaggio che ci ha lasciato l’amico Franco Favretto che diceva che la città deve essere messa a disposizione dei bambini».