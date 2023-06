Monza vince la Junior League

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- All’Eurosuole Forum la Vero Volley Monza vince la 30a edizione della Del Monte®Finale Junior League, la prima della sua storia, imponendosi nel derby brianzolo in quattro set contro la Gamma Chimica Brugherio nella Finalissima della kermesse Under 20 organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, quest’anno in collaborazione con Lube Volley e Volley Potentino.



La gara clou all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche riserva grandi emozioni per tutta la durata del match.



Diavoli Rosa in campo con la diagonale composta dal regista Selleri e l’opposto Barotto, al centro Compagnoni ed Eccher, laterali Carpita e Ichino, libero Marini. Monza si dispone con Gianotti al palleggio per la bocca da fuoco Arguelles, Volpe e Rossi al centro, Bacco e Magliano in banda, Morazzini libero.



Partenza sprint per il consorzio Vero Volley, subito avanti di 5 punti in avvio (7-12) e dilagante nel cuore del parziale (11-18). I 6 muri vincenti e il 61% in attacco dei monzesi fanno la differenza, con Arguelles (6 punti) e Magliano (5) intraprendenti. I Diavoli Rosa forzano il servizio, ma il parziale se lo aggiudicano i rivali (16-25).



Al rientro il canovaccio non cambia. Monza manovra il gioco salendo in cattedra in attacco grazie a una ricezione affidabile. Quando Arguelles va a punto anche dai nove metri il punteggio è di 9-17. Coach Piazza gioca le carte Consonni e Mancini a set in corso. Brugherio a sprazzi dispensa belle giocate, ma gli uomini di Ambrosio navigano in acque tranquille (14-22) e portano a casa anche il secondo atto (15-25).



Quando il match sembra incanalato, Brugherio si ripresenta con il sestetto iniziale lavorando bene al servizio (9-5) e crescendo sia in attacco (60%) che a muro (6 vincenti a fine set). Vero Volley non ci sta e aggancia la Gamma Chimica (11-11) per due volte (19-19), ma sulla metà campo di Brugherio si sente la brezza del quarto set in arrivo dopo l’ace di Compagnoni (24-21). Decisivo Eccher (25-21).



In avvio di quarto set continua il forcing di Brugherio (11-8) con un grande Barotto, top scorer a fine match con 23 punti. La rincorsa della Vero Volley è premiata sull’infrazione in attacco di Brugherio (16-16). Grazie al contributo degli innesti dalla panchina, Monza si carica e centra il sorpasso. L’attacco del 17-19 è targato Magliano. Un’altra infrazione, questa volta sul fronte monzese al palleggio, rilancia la Gamma Chimica (20-20). Volata al cardiopalma con vittoria ai vantaggi per Monza su un errore in attacco dei rivali (26-28). Vero Volley alza al cielo il Trofeo Serenelli invadendo il campo con tutto il gruppo squadra. Finale di serata all’insegna delle premiazioni solenni sul taraflex tricolore.



Del Monte® MVP: Edwin Arguelles Sanchez (Vero Volley Monza).