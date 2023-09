Qualificazioni olimpiche, Italia-Usa: orario e dove vederla in tv

LODZ (POLONIA) - Le qualificazioni per le prossime Olimpiadi entrano nel vivo. L 'Italia del volley ha iniziato il percorso non sbagliando un colpo e ottenendo quattro successi : Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia. Questa sera però le azzurre avranno davanti la temibile formazione degli Stati Uniti .

Italia-Usa, l'orario del match e dove vederla

Le azzurre scenderanno in campo a Lodz alle 20.45. La sfida contro gli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport tramite abbonamento. Inoltre, la gara sarà visibile in streaming su NOW e SkyGo. La gara non sarà visibile in chiaro.