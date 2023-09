Diretta Preolimpico volley, Polonia-Italia 1-1: segui la partita LIVE

Una gara da dentro o fuori. Tra Polonia e Italia si decide tutto in una notte con le azzurre che si giocano, nell'ultimo appuntamento del preolimpico, il pass per le Olimpiadi del 2024. Entrambe le nazionali si trovano a pari punti insieme agli Stati Uniti che hanno battuto la Germania e quindi sono già qualificati. Chi vince dunque volerà a Parigi, chi perde avrà comunque la possibilità di qualificarsi attraverso il ripescaggio delle squadre con il miglior ranking. Vivi il match in diretta...