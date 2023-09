Italia ko con la Polonia ma può ancora andare alle Olimpiadi: ecco come

Le azzurre di Davide Mazzanti hanno fallito il tentativo di qualifi carsi per Parigi 2024. Nel match finale della pool giocata a Lodz hanno ceduto 3-1 alle padrone di casa della Polonia, dopo aver dato la sensazione di poter superare l’ostacolo. Alla lunga la loro pallavolo è sembrata perdere di efficacia, fino a far maturare un ko che fa male ma è stato meritato per quanto visto in campo. Per ora l’Italia femminile è fuori dalle Olimpiadi, ma ha tutte le possibilità di andarci grazie al ripescaggio tramite il ranking mondiale, che indicherà il nome delle ultime 5 partecipanti (una sarà asiatica e una africana, Continenti che non hanno per ora nessuna rappresentante). L’Italia, ora quinta, è la prima delle non qualificate. Dovrà difendere questo piazzamento facendo risultati nella prima fase della Nations League 2024. Inutile negarlo la delusione è tanta, le azzurre hanno avuto le loro possibilità e come era già accaduto nella semifinale europea con la Turchia, e non le hanno sfruttate.