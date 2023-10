Preolimpico volley, Italia-Ucraina: dove vederla in tv e streaming

L' Italia del volley è pronta a scendere nuovamente in campo. Dopo il successo contro Repubblia Ceca e Qatar la nazionale di De Giorgi scenderà in campo contro l' Ucraina nel preolimpico che si sta svolgendo a Rio de Janeiro.

Italia-Ucraina, orario e dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Ucraina è un programma alle 22.00. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena e sarà disponibile anche streaming su Sky Go, NOW e Volleyball World Tv.

Italia, il calendario nel Pool A

Gli azzurri saranno poi impegnati mercoledì 4 ottobre contro la Germania, riposeranno giovedì, per poi concludere con un tour de force che prevede i match contro Iran, Cuba e contro i padroni di casa del Brasile. Le prime due squadre del Pool andranno direttamente a Parigi mentre le altre dovranno rimandare la qualificazione alle Olimpiadi del 2024 al ripescaggio con i punti ranking Fivb.