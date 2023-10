“Semprexsempre-Noi Italia”: il nuovo docufilm sulle reti Rai

ROMA- Un nuovo appassionante docufilm che vedrà protagoniste la Nazionale maschile e femminile di pallavolo andrà in onda a dicembre su Rai2 e Rai Sport. Nelle locandine le due Nazionali tricolori e sullo sfondo il pubblico, sempre numeroso, che ha accompagnato le azzurre e gli azzurri durante questa lunga estata europea. Il titolo del docufilm racconta già tutto: “Semprexsempre-Noi Italia- Si vince, si perde, insieme si sogna”.

Il documentario, con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, è il racconto del doppio Campionato Europeo che ha coinvolto ben 9 città italiane dal punto di vista dei protagonisti: le atlete e gli atleti azzurri.

Un lavoro, curato da Jacopo Volpi, con all’interno tante interviste esclusive ad azzurre e azzurri che parlano del proprio sport, della loro vita, ma soprattutto i racconti e le emozioni di ragazzi e ragazze uniti dalla passione per la pallavolo e dalla voglia di vincere.

Il docufilm è un fantastico viaggio con tanti aneddoti del backstage, le loro vite private, i loro trasferimenti; un percorso sapientemente documentato da Maellaro durante tutto l’arco dei Campionati Europei esplorando anche i sentimenti, l’amicizia e la passione.

Il racconto sportivo e umano ruota attorno alle due Nazionali tricolori chiamate a recitate una parte da protagoniste durante i Campionati Europei organizzati in Italia, due squadre capaci nel biennio precedente di raggiungere risultati straordinari come le splendide vittorie alle rassegne continentali 2021 e il magnifico successo della Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi nella rassegna iridata in Polonia.

“Semprexsempre-Noi Italia”è un docufilm affascinante, rivolto non solo ai tantissimi tifosi e appassionati di volley, ma destinato anche ad un pubblico più ampio considerando l’umanità degli atleti e delle atlete protagoniste.

Un anno straordinario, il primo docufilm realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della FIPAV, già vincitore del “Premio della Giuria” al “Beausoleil Côte d’Azur Sport FICTS Festival”, è in nomination al Paladino d'Oro Sport Film Festival” che si terrà dal 20 al 26 novembre ad Agrigento.

Il docufilm “Un anno straordinario”, tributo alla memorabile impresa della Nazionale maschile capace di vincere nel 2021 gli Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e alla cavalcata della Nazionale femminile agli Europei 2021 fino al bronzo iridato nel 2022, è in gara in ben quattro categorie: Miglior regista, Miglior docufilm, Miglior lungometraggio e Miglior montaggio.

Per il docufilm curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario Maellaro, dunque, un ulteriore riconoscimento all’interno della kermesse cinematografica siciliana giunta alla sua 43esima edizione.