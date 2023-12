“Natale di Volley con il Volley S3” per 6000 bambini

ROMA- Il Natale si festeggia giocando ad S3 . Da sabato 16 a domenica 23 dicembre, come è ormai tradizione da qualche anno, la Fipav Lazio, in collaborazione con i Comitati Territoriali Fipav della Regione organizza, con il patrocinio della Regione Lazio, “Natale di Volley con il Volley S3”. Palazzetti e palestre, su tutto il territorio regionale, saranno teatro di giornate davvero speciali riservate ai più piccoli, quelli nella fascia d’età dai 6 ai 12 anni che saranno protagonisti sotto rete sui campetti appositamente allestiti per loro.

Sarà una vera e propria festa della pallavolo che coinvolgerà oltre 6000 bambini, da nord a sud della regione, grazie soprattutto al sostegno delle società che organizzeranno i singoli eventi e degli enti locali.

Condivisione, socializzazione, divertimento e aggregazione sono gli obiettivi perseguiti dagli organizzatori che, come tradizione nel Lazio, guardano sempre con grande attenzione non soltanto ai grandi eventi, all’attività di vertice, ma promuovono il volley di base, riuscendo a dare opportunità a tutti di conoscere ed imparare ad amare la pallavolo.

Nelle province di Roma, Rieti, Frosinone e Latina saranno ben 23 le location dove per oltre tre ore i giovani protagonisti potranno cimentarsi davanti ad una rete di pallavolo insieme a tanti coetanei, sotto gli occhi attenti di tecnici e dirigenti delle società coinvolte nell’iniziativa: unico denominatore comune l’entusiasmo e la voglia di stare insieme.

“ Come ogni anno abbiamo voluto pensare alla promozione del volley fra i più giovani-ha detto il presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-In un periodo di gioia e di festa come il Natale, grazie al sostegno e al contributo dei Comitati Territoriali, abbiamo realizzato in tutta la regione eventi che certamente rimarranno scolpito nella memoria dei piccoli partecipanti. “Natale di Volley con il Volley S3”sarà l’occasione di unione e divertimento per i partecipanti e propedeutico alla prossima edizione del Memorial Favretto che si svolgerà in primavera, il tradizionale evento organizzato dal CR Lazio che da 13 anni porta a Roma migliaia di bambini e che ricorda Franco Favretto un dirigente ed un amico che ha dato tanto al volley regionale, con un occhio sempre attento ai più giovani “.

QUESTO IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI-

DOMENICA 17 DICEMBRE-

Roma e provincia-

Marino dalle 10.00 alle 12.30- Palazzetto Dello Sport - Piazzale Dello Sport 2

Virtus Pomezia dalle 9.30 alle 12.00-Pala Enea - Via Levante 4 - Torvaianica Pomezia

Albano- dalle 10.00 alle 12.30-Palacollodi Largo Collodi-Albano Laziale

Lupi di Marte (Morlupo) dalle 10.00 alle 12.30- via Don Mario Zuccante 1, 00060 Castelnuovo di Porto (RM)

Virtus XI Municipio-dalle 9.30 alle 12.00-LS Keplero-Via delle Vigne 156

Cali X Municipio dalle 9.30 alle 12.30 Magellano-Via da Garessio 103

Roma 3 VBC (Guidonia)- dalle 10.00 alle 12.30-Palestra Comunale Setteville di Guidonia Via A. Manzoni snc

Fenice IV Municipio dalle 9.30 alle 12.30-Palaferretti Via Paolo Morelli 5

ASD Fiano Romano dalle 9.30 alle 12.30-Palazzetto dello Sport Fiano Romano

Montesacro dalle 9.30 alle 12.30 Palafucini via Renato Fucini 265

Zagarolo Sports Academy dalle 9.30 alle 12.30 Palestra Luigi Martini via Valle del Formale Zagarolo

Asd Guidonia Volley Palazzetto dello Sport Guidonia Montecelio

Green Volley dalle 9.30 alle 12.30 Green Sport Arena viale Giannantonio Selva 100

Volley Ladispoli dalle 10.00 alle 12.00 Pala Panzani Via Firenze Ladispoli

Roma 7 dalle 9.30 alle 12.30 IIT Giorgi Viale Palmiro Togliatti 1161

Aurelio dalle 9.30 alle 11.30 Palaurelio Via di Boccea, 358-360 00167 Roma

Roma XX dalle 10.00 alle 12.00 Itis Pascal ingresso pedonale dal piazzale di via Brembio 97

Rieti-

Volley Academy Rieti dalle 10.00 alle 12.00 Polo Didattico "A. Bianchetti" Rieti - Via Palmiro Togliatti Snc

Frosinone e provincia-

DOMENICA 17 DICEMBRE-

Carpineto Romano dalle 15.00 alle 17.00 Impianti Sportivi L.Galeotti Via Rerum Novarum

DOMENICA 23 DICEMBRE-

Frosinone dalle 10.00 alle 12.30 Polivalente Viale Mazzini-

Latina e provincia-

SABATO 16 DICEMBRE-

Sermoneta dalle 9.00 alle 12.00 Palestra Via Pontenuovo

MARTEDI’ 19 DICEMBRE-

Latina dalle 16.00 alle 19.00 Istituto Comprensivo Don Milani Via Cilea 3

Pontinia da lunedì 19 a giovedì 22 numerose attività di S3 in diverse location