Conclusa a Lorica la 1a tappa del campionato di snow volley

LORICA (COSENZA)- Si è conclusa a Lorica in provincia di Cosenza la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di snow volley . Per il secondo anno consecutivo è stato ancora una volta lo splendido scenario della Sila cosentina ad ospitare il primo appuntamento della manifestazione. Due campi allestiti appositamente a quasi duemila metri di quota hanno fatto dunque da teatro a delle intense battaglie che hanno visto protagonisti atleti e atlete fin dalle prime ore della mattina.

A trionfare nel tabellone femminile è stata la squadra composta da Ilaria Lucia Turano, Federica Tonon e Cristiana Parenzan. L’esperta squadra formata da Tonon e Parenzan, storiche figure del mondo della pallavolo, del beach volley e dello snow volley italiano e non solo, è stata la protagonista indiscussa di questo primo appuntamento targato snow volley FIPAV. Per il team veneto sono arrivate infatti cinque vittorie su altrettante partite giocate e nessun set perso. L’ultimo match, quello più importante, Turano, Tonon e Parenzan lo hanno vinto in finale contro Ivana Fazzari, Chiara Gentile e Milena Ruggia. Una finale apparentemente combattuta ma dove la maggior esperienza, soprattutto di Tonon e Parenzan, ha fatto la differenza nei momenti decisivi del match. A inizio gara e dopo essere state for me sul 7-7, Tonon, Parenzan e Turano hanno cambiato marcia trovando prima un buon vantaggio sul 13-9, por poi piazzare l’affondo finale e chiudere il primo set sul 15-13. Partenza sprint del trio Turano/Tonon/Parenzan a inizio seconda frazione di gioco; un ace di Federica Tonon ha fissato il risultato sul 12-5. Con orgoglio Fazzari/Gentile/Ruggia hanno tentato la risalita riuscendo a ricucire parzialmente lo strappo (13-9). Sul finale però è stata la compagine più esperta a chiudere i giochi; Turano/Tonon/Parenzan hanno trovato il 15-12 finale, chiudendo così il match e trovando di fatto la prima vittoria in questo primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto 2024 di snow volley. Al termine della manifestazione Federica Tononè stata nominata MVP del torneo. A piazzarsi sul terzo gradino del podio sono state invece Giorgia Grandi, Anna Perri e Nicole Di Fino grazie al 2-1 (15-9, 12-15, 15-6) inflitto a Claudia Arpaia, A lba Adamo, Federica Coppola e Giada Iannazzo.

A vincere il torneo maschile è stato il team composto da Enrico Lupatelli, Riccardo Moro e Gaetano Vespero. Anche per loro, come successo per le vincitrici del torneo femminile, sono arrivate importanti vittorie, quattro tra fase a gironi e finali, con nessun set perso per strada. Lupatelli, Moro e Vespero dopo essere approdati in finale grazie al 2-0 (15-11, 16-14) inflitto a Marco Oscar Zucco, Luigi Vasta, Gabriele Panetta e Rocco Panetta, sono riusciti a confermarsi in finale contro la forte squadra abruzzese formata da Massimo Di Risio, Filippo Galante e Francesco Pignatelli, team vincitore qui a Lorica nella scorsa stagione, sconfitta però quest’oggi 2-0 (15-7, 15-13). A inizio match sono stati Lupatelli, Moro e Vespero a partire con il piede giusto trovando subito un ottimo vantaggio sul 11-7. Il team abruzzese, in difficoltà, non è riuscito a reagire e i rivali ne hanno approfittato chiudendo la prima frazione di gioco sul 15-7. Secondo set molto più equilibrato; sul finale le due squadre sono passate dal 9-9 al 13-13, decisivo però è stato lo spunto finale di Lupatelli, Moro e Vespero che hanno trovato l’allungo vincente chiudendo il match sul 15-13. Riccardo Moro è stato nominato MVP del torneo. A vincere la finale 3/4° posto è stata la compagine formata da Marco Oscar Zucco, Luigi Vasta, Gabriele Panetta e Rocco Panetta, vincitori con il risultato di 2-1 (16-14, 6-15, 15-11) ai danni di Alessandro Santacroce, Andrea Baggetta e Domenico Belcastro.

Presenti alla cerimonia di premiazione diverse autorità politico sportive locali: il Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, gli Assessori di San Giovanni in Fiore Antonello Martino e Luigi Foglia, il vicepresidente del Volley San Giovanni in Fiore Caterina Scigliano, il responsabile del settore beach volley e snow volley FIPAV Stefano Sciascia, il vicepresidente FIPAV Calabria Claudio Conte, il Presidente del Comitato Provinciale FIPAV Cosenza Marco Mari, il presidente della Byron‘s Holding S.P.A. Francesco Barone, il presidente Confcommercio con delega al Turismo Antonella Tarsitano, l’Assessore del Comune di Casali del Manco Fernando De Luca e il Delegato delle Ferrovie della Calabria Luca Gervasi.

Archiviata questa prima tappa calabrese, il Campionato Italiano Assoluto 2024 di snow volley tornerà domenica 25 febbraio con il consueto appuntamento a Linguaglossa (CT).

I RISULTATI-



TABELLONE FEMMINILE



Ilaria Lucia Turano/Federica Tonon/Cristiana Parenzan-Giorgia Grandi/Anna Perri/Nicole Di Fino 2-0 (15-11, 15-3)



Claudia Arpaia/Alba Adamo/Federica Coppola/Giada Iannazzo-Ivana Fazzari/Chiara Gentile/Milena Ruggia 1-2 (15-13, 11-15, 10-15)



Ilaria Lucia Turano/Federica Tonon/Cristiana Parenzan-Ivana Fazzari/Chiara Gentile/Milena Ruggia 2-0 (15-7, 15-7)



Claudia Arpaia/Alba Adamo/Federica Coppola/Giada Iannazzo- Giorgia Grandi/Anna Perri/Nicole Di Fino 1-2 (15-8, 8-15, 9-15)



Ivana Fazzari/Chiara Gentile/Milena Ruggia-Giorgia Grandi/Anna Perri/Nicole Di Fino 1-2 (10-15, 16-14, 5-15)



Ilaria Lucia Turano/Federica Tonon/Cristiana Parenzan-Claudia Arpaia/Alba Adamo/Federica Coppola/Giada Iannazzo 2-0 (15-1, 15-10)

SEMIFINALI



Ilaria Lucia Turano/Federica Tonon/Cristiana Parenzan-Claudia Arpaia/Alba Adamo/Federica Coppola/Giada Iannazzo 2-0 (15-8, 15-10)



Ivana Fazzari/Chiara Gentile/Milena Ruggia-Giorgia Grandi/Anna Perri/Nicole Di Fino 2-1 (8-15, 15-11, 15-10)

FINALE 3/4° POSTO



Claudia Arpaia/Alba Adamo/Federica Coppola/Giada Iannazzo-Giorgia Grandi/Anna Perri/Nicole Di Fino 1-2 (9-15, 15-12, 6-15)

FINALE 1/2° POSTO



Ilaria Lucia Turano/Federica Tonon/Cristiana Parenzan-Ivana Fazzari/Chiara Gentile/Milena Ruggia 2-0 (15-13, 15-12)

TABELLONE MASCHILE



Massimo Di Risio/Filippo Galante/Francesco Pignatelli-Marco Oscar Zucco/Luigi Vasta/Gabriele Panetta/Rocco Panetta 2-1 (14-16, 15-7, 15-6)



Marco Oscar Zucco/Luigi Vasta/Gabriele Panetta/Rocco Panetta-Alessandro Maria Miceli/Walid Miftah/Angelo Butera/Pierpaolo Raffaele 2-1 (20-22, 15-10, 15-6)



Massimo Di Risio/Filippo Galante/Francesco Pignatelli-Alessandro Maria Miceli/Walid Miftah/Angelo Butera/Pierpaolo Raffaele 2-0 (15-11, 15-5)



Enrico Lupatelli/Riccardo Moro/Gaetano Vespero-Francesco Mauro Pio/Samuele Mauro/Giuseppe Ferraro/Rosario Guarnieri 2-0 (15-1, 15-1)



Francesco Mauro Pio/Samuele Mauro/Giuseppe Ferraro/Rosario Guarnieri-Alessandro Santacroce/Andrea Baggetta/Domenico Belcastro 0-2 (10-15, 7-15)



Enirco Lupatelli/Riccardo Moro/Gaetano Vespero-Alessandro Santacroce/Andrea Baggetta/Domenico Belcastro 2-0 (15-8, 15-8)

QUARTI DI FINALE



Alessandro Santacroce/Andrea Baggetta/Domenico Belcastro-Francesco Mauro Pio/Samuele Mauro/Giuseppe Ferraro/Rosario Guarnieri 2-0 (15-7, 15-5)



Marco Oscar Zucco/Luigi Vasta/Gabriele Panetta/Rocco Panetta-Alessandro Maria Miceli/Walid Miftah/Angelo Butera/Pierpaolo Raffaele 2-1 (10-15, 15-10, 16-14)

SEMIFINALI



Enrico Lupatelli/Riccardo Moro/Gaetano Vespero-Marco Oscar Zucco/Luigi Vasta/Gabriele Panetta/Rocco Panetta 2-0 (15-11, 16-14)



Alessandro Santacroce/Andrea Baggetta/Domenico Belcastro-Massimo Di Risio/Filippo Galante/Francesco Pignatelli 0-2 (8-15, 9-15)

FINALE 3/4° POSTO



Marco Oscar Zucco/Luigi Vasta/Gabriele Panetta/Rocco Panetta-Alessandro Santacroce/Andrea Baggetta/Domenico Belcastro 2-1 (16-14, 6-15, 15-11)

FINALE 1/2° POSTO



Enrico Lupatelli/Riccardo Moro/Gaetano Vespero-Massimo Di Risio/Filippo Galante/Francesco Pignatelli 2-0 (15-7, 15-13)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI



Linguaglossa (CT) – 25 febbraio 2024

Sestola (MO) – 10 marzo 2024

Plan de Corones (BZ)

12-13 aprile 2024 – Finale Campionato Italiano Under 18



13-14 aprile 2024 – Finale Campionato Italiano Assoluto