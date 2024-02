Domenica 4 febbraio a Lorica parte il campionato di snow volley

LORICA (COSENZA)-Prenderà il via domenica 4 febbraio a Lorica (CS), la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di snow volley. La manifestazione tricolore, giunta alla terza edizione, vedrà, come successo lo scorso anno, la splendida cornice della Sila cosentina a far da teatro ad avvincenti ed entusiasmanti incontri ad alta quota per questo primo e tanto atteso appuntamento. La macchina organizzativa federale, coadiuvata dal prezioso aiuto delle amministrazioni locali di San Giovanni in Fiore, dalla società Volley San Giovanni in Fiore e dalla Provincia di Cosenza, stanno ultimando i preparativi per regalare ad atleti e a tutti i presenti una giornata da ricordare. Lo spettacolo dello snow volley targato FIPAV è pronto dunque a partire. La giornata di gare prenderà il via alle ore 9; la parola ora passa al campo.