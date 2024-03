8 marzo alla Green Volley contro la violenza sulle donne

ROMA -In un clima festoso e chiassoso nell’accogliente ed ampia Green Sport Arena di Roma, all’interno della quale ragazze e ragazzi hanno risposto all’appello colorandosi simbolicamente il volto con un baffo rosso o indossando un braccialetto dello stesso colore, Todis e Fipav Lazio ancora una volta hanno voluto dire fortemente No alla violenza sulle donne, proprio in occasione della Giornata internazionale della donna, ed hanno consegnato la rete di pallavolo su cui campeggia l’ hashtag #NoallaViolenzasulleDonne, proprio nella giornata dell’ 8 marzo.

L’iniziativa si è svolta con alla presenza del direttore generale di Todis Massimo Lucentini, del Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e della consigliera regionale FIPAV Lazio Marina Pergolesi, che ha avuto un ruolo attivo nell’organizzazione dell’evento.

Dopo la Fenice, che ha ricevuto la rete nella scorsa stagione, quest’anno la società prescelta è stata la Green Volley, per il grandissimo lavoro di base che svolge, ma soprattutto per la sua grande partecipazione ai campionati maschili e femminili regionali dove è presente con ben 47 squadre.

“Todis ancora una volta vuole lanciare un forte messaggio e dire No alla Violenza sulle donne-ha detto Massimo Lucentini-e per questo siamo grati alla Fipav Lazio di poter essere partner di questo progetto. La nostra è un’azienda che nasce a Roma e nel Lazio ed è particolarmente legata a questo territorio da dove è partita la nostra attività che, poi si è largamente diffusa anche fuori regione. Siamo fortemente convinti di dover recitare, insieme alle nostre attività commerciali, un ruolo sociale contro ogni tipo di violenza e in particolare contro quella sulle donne. Nella nostra filosofia aziendale c’è un preciso indirizzo che vuole la parità di genere fra i lavoratori che abbiamo perseguito da sempre. Oltre alle iniziative con Fipav Lazio, Todis è anche partner della Komen Italia, l’Associazione che sostiene le donne operate al seno attraverso lo sport, con la quale organizziamo la carovana della Salute, e alla Comunità di Sant’Egidio, insieme alla quale abbiamo ristrutturato la mensa di via Dandolo, Siamo e saremo sempre attenti ad eventi che possano rispondere a quelle che sono le nostre finalità sociali e di solidarietà “.

“Devo ancora una volta ringraziare Todis-ha sottolineato il presidente Andrea Burlandi-per essere al nostro fianco in eventi come questo, condividendo e sposando in maniera totale questo progetto. La pallavolo è lo sport più praticato dalle donne e per questo abbiamo ritenuto di dover impegnarci in prima linea contro la violenza di genere, lo abbiamo già fatto a novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, lo abbiamo ribadito oggi premiando la Green Volley, società che lavora in profondità per avviare allo sport ragazze e ragazzi, ma soprattutto capace di fornire modelli positivi a tutti i giovani pallavolisti “.