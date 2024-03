Volley Scuola: Stefano Cesare insegna l'arbitraggio agli studenti

Per dare un seguito alla giornata formativa la Fipav Lazio ha studiato un percorso privilegiato per diventare arbitro per tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Nel mese di aprile, per tutti coloro che lo richiederanno, e le premesse fanno pensare ad un numero elevato di adesioni, saranno organizzate delle lezioni integrative e gli esami previsti!

Nel frattempo poter già arbitrare le partite di Volley Scuola regalerà naturalmente una maggiore sicurezza ed una maggiore esperienza da sfruttare nel cammino che porterà loro a diventare dei veri direttori di gara.