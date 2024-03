A giugno a Caorle il Trofeo Nazionale S3

CAORLE (VENEZIA)-Si terrà da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno a Caorle (VE), la nuova edizione del Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3 di secondo livello. La manifestazione, organizzata dal settore Promozione FIPAV, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Veneto, rappresenta, come ormai noto, l’atto conclusivo dell’attività torneistica del Volley S3 svoltasi su tutto il territorio nazionale.