Snow Volley: a Plan de Corones si assegnano i titoli giovanili e assoluti

Domani, venerdì 12 aprile, la nota località sciistica del Trentino Alto Adige, ospiterà, a più di duemila metri di altezza, i giovani atleti della categoria Under 18; per la prima volta nella recente storia nazionale della disciplina che sta gradualmente prendendo piede in Europa, infatti, si assegneranno i titoli giovanili sia nel tabellone femminile sia in quello maschile. Un’interessante novità dunque con ben dieci squadre (quattro nel tabellone maschile e sei in quello femminile) ai nastri di partenza.

Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, invece, si disputeranno le finali femminili e maschili che assegneranno i titoli nazionali nella categoria 3x3.

Il percorso del terzo Campionato Italiano Assoluto di snow volley volge dunque al termine dopo una stagione un po' travagliata a causa delle alte temperature che hanno caratterizzato la stagione invernale nazionale.

L’evento che prenderà il via domani sarà organizzato dalla FIPAV in collaborazione con la società di casa: la S.S.V. Bruneck.

Per quanto riguarda il campionato italiano assoluto, ai nastri di partenza nel tabellone maschile saranno presenti i campioni d’Italia in carica Theo Hanni/Peter Seeber/Michael Burgmann/Thomas Berger, mentre nel torneo femminile sicuramente qualcuno succederà alle campionesse in carica Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo quest’anno assenti nell’atto conclusivo della stagione 2024. Per ciò che riguarda il campionato italiano assoluto saranno undici le formazioni totali al via (sei nel maschile, cinque nel femminile).

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 - LE SQUADRE PARTECIPANTI-



TABELLONE FEMMINILE-



Romy Brugger/Lena Obletter/Leni Marie Prenn; Nora Giada/Monika Marin/Gasser Nadja/Kny Sharon; Victoria Steger/Maja Stolzlechner/Alea Grittner; Lena Dorfmann/Katherina Haller/Anna Bachmann/Maria Thaler; Maja Valentini/Nadine Valentini/Marika Frenademez/Barbara Miribung; Lena Irsara/Sofia Rudiferia/Angelika Frenademez/Ailin Rubatscher

TABELLONE MASCHILE-



Laurin Zöschg/Michael Stolzlechner/Alex Natoli; Nicolas Untersteiner/Luis Mairhofer/Dennis Hintner; Jakob Mutschlechner/Diego Belardi/Felix Helfer/Sebastian Adam Peter Eder Dujczynski; Ruben Strim/Tobias Karnutsch/Emil Martinelli.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - LE SQUADRE PARTECIPANTI-



TABELLONE FEMMINILE-

Anja Burgmann/Lea Burgmann/Sarah Riva/Julia Mairhofer; Ines Lüfter/Eva Seeber/Jasmin Lestani; Viktoria Gasser/Franziska Schifferegger/Chiara Cazzaniga; Romy Brugger/Lena Obletter/Leni Marie Prenn; Cristiana Parenzan/Federica Tonon/Anna Dostalova

TABELLONE MASCHILE-

Diego Leon Steger/Maximilian Balzarini/Ervin Gulan/Markus Gröber; Enrico Lupatelli/Michele Bennato/Gaetano Vespero/Atef Adel; Felix Gruber/Johannes Hanni/Martin Kargruber; Theo Hanni/Peter Seeber/Michael Burgmann/Thomas Berger; Massimo Di Risio/Matteo Bertoli/ Filippo Galante; Leart Hajzeri/Michael Stolzlechner/Alex Natoli