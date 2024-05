Volley Giovanile: Monza è Campione dell'Under 19 maschile

SAN GIUSTINO (PERUGIA)- La Verovolley Assiplan supera i cugini della Powervolley vincendo 3-1 (24-26, 25-20, 25-19, 25-19) e diventa Campione d'Italia Under 19, in una gara dove i Diavoli Rosa si sono prima portati avanti spuntando ai vantaggi il primo set, ma che nel proseguo ha visto i ragazzi di coach Marchetti andare in progressione puntando sul muro e su gli attacchi dalla seconda linea. Il primo set parte punto a punto fino al 12 pari poi Verovolley di slancio arriva al 16-12 ed allora i Diavoli Rosa chiamano l time-out che è provvidenziale, al rientro in campo la Powervolley inizia a recuperare e sul 16-16 è di nuovo parità, lo slancio positivo continua fino al 18-20 ed allora è la Verovolley a fermare il gioco. Il set torna in equilibrio sul 22 pari ed avanza punto a punto dando di fatto il via ai vantaggi con dieci scambi di anticipo il set si conclude con il mani out della Powervolley che vale il 24-26. Nel secondo set la Verovolley parte subito determinata in cerca di riscossa, sul 4-0 la Powervolley chiede il minuto di stop per ragionarci su, ancora una volta al rientro la musica cambia e si torna in parità sul 5-5 momento in cui anche la Verovolley ferma il gioco. Le pause scandiscono i cambi d'inerzia e la Verovolley riprende a macinare punti tanto che sul 10-6 i Diavoli Rosa sono costretti a spendere anche l'ultimo time-out a loro disposizione, stavolta la magia non riesce la compattezza del muro monzese prende alla sprovvista i giovani della Powevolley che subiscono fino al 15-7 per poi mostrare un tentativo di rimonta ma l'Assiplan resta concentrata e mantiene il controllo aumentando il margine fino al 25-20 finale che riporta il conteggio set in parità.

Il terzo set parte sull'onda del precedente, Verovolley Assiplan è subito incisica e si porta sul 6-2, come di consueto i Diavoli Rosa dela Powervolley si rifugiano nel time-out, ancora una volta il fronte cambia e sul 6-7 è la Verovolley a dover fermare il tutto. I Diavoli Rosa mantengono il controllo della situazione ed il break di vantaggio fino al 14-14 poi si comincia punto a punto che fa lievitare il conteggio dei punti fino al 17 pari poi la Verovolley allunga e sul 19-17 la Powervolley chiama l'ultimo minuto di stop a sua disposizione, anche in questo set l'effetto non è quello desiderato la Verovolley Assiplan resta concentrata e riesce a conquistare il set del 2-1 con il punteggio di 25-19.



L'avvio del quarto set è punto a punto, poi gradualmente la Verovolley comincia a macinare punti e sul 9-5 la Powervolley chiama il time-out, l'Assiplan continua a far incrementare il proprio margine fino al 14-7, poi i Diavoli Rosa trovano il giusto modo di reagire e sul 14-10 è la Verovolley a chiamare lo stop, monza al rientro riprende subito il suo cammino virtuoso ed il margine cresce inesorabilmente fino al finale 25-19 che vale il 3-1 ed il titolo di Campione d'Italia Under 19 per la Verovolley Assiplan.

Le parole dei due tecnici-

Mauro Marchetti (Verovolley Assiplan)- « Sono tre anni che lavoriamo con questo gruppo e ci troviamo sempre in finale contro la Powervolley in semifinale del Campionato Regionale e perdiamo, quest'anno finalmente non li abbiamo incontrati in semifinale e questo ci ha dato la possibilità di incontrarli con l'organico al completo visto che alcuni ragazzi durante la fase regionale sono impegnati con la prima squadra di Superlega e con la Serie A, questo ovviamente ci ha dato un grande aiuto e finalmente possiamo festeggiare ».



Davide Alessandro Delmati (Diavoli Powervolley)- « Siamo comunque contenti del percorso che abbiamo fatto, siamo riusciti a vincere sia il Campionato Provinciale che quello Regionale contro Verovolley, le partite si vinco e si perdono ma credo che arrivare in fondo ad una competizione del genere non è una cosa che capita tutti i giorni e pochi hanno la possibilità di farlo, poi certo perdere da fastidio a tutti ma i ragazzi hanno combattuto fino all'ultimo punto. Le nostre due società sono anche molto vicine a livello geografico e vederci entrambe in finale vuol dire che il lavoro che si sta facendo sul nostrio territorio ha un livello importante ».



Le parole del Presidente del Comitato Regionale di FIPAV Umbria Giuseppe Lomurno-

« Dobbiamo essere soddisfatti per quello che è successo sia in fase di qualificazione che in quella finale, il successo maggiore per me è questo pubblico che è accorso da tutta Italia per applaudire il futuro della pallavolo nazionale, l'Alto Tevere è stato letteralmente invaso dai tifosi al seguito dei propri beniamini e questo consegue una grande visibilità per il territorio. In questa manifestazione ho avuto solo l'onore di presiedere questo Comitato Organizzatore Locale, ma il grande lavoro lo hanno fatto i consiglieri regionali e le società del territorio che ci ha ospitato e che come capofila ha avuto la Pallavolo San Giustino ».