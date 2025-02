L'Assemblea Fipav ha approvato le modifiche allo statuto

I delegati hanno votato sulle modifiche allo Statuto proposte articolo per articolo, tutte approvate con grande maggioranza: in particolare sono stati 162.920 i voti a favore (pari al 96,95% degli aventi diritto), 2.020 voti contrari (pari al 1,20% degli aventi diritto) e 3.090 astenuti (pari al 1,83%) al termine della votazione che ha quindi approvato la modifica dello Statuto Federale nella sua complessità.

Domani domenica 23 febbraio l’Assemblea, avendo già raggiunto il quorum, inizierà alle ore 10.30 in prima convocazione; dalle ore 8.30 sarà comunque riaperta la verifica poteri. Come noto, a concorrere per la carica di presidente federale ci sarà un unico candidato: l’attuale numero 1 federale, Giuseppe Manfredi.

Per ciò che riguarda il Consiglio Federale, invece, sono diciannove i candidati che si contenderanno i quattordici posti disponibili totali e così suddivisi per cariche:

Candidati a Vice Presidente Federale (2 posti): Massimo Sala, Elio Sità.

Candidati al Consiglio Federale (8 posti): Vincenzo Ammendola, Davide Anzalone, Stefano Bianchini, Silvano Brusori, Andrea Burlandi, Giuseppina Cenedese, Giuseppe Lomurno, Marco Mari, Giusy Piredda, Luigi Saetta, Silvia Strigazzi.

Candidati/e a Consigliere Rappresentante Atleti/e (3 posti dei quali 2 donne): Andrea Abbiati, Antonella Di Cesare, Enrica Merlo.

Candidati/e a Consigliere Rappresentante Tecnici (1 posto): Vincenzo Santomassimo.

Candidato a Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: (1 posto): Vincenzo Marranzini, Gaetano Napolione.