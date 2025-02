Sabato e domenica l'Assemblea elettiva della Fipav

RIMINI -Sabato 22 e Domenica 23 febbraio 2025, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà la 47esima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). L’assemblea avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio Federale in carica nel quadriennio olimpico 2025-2028.

La giornata di sabato 22 sarà dedicata alla verifica poteri, a seguire ci sarà la prima convocazione (quorum 1/3 degli aventi diritto) e infine la seconda convocazione (quorum non inferiore al 20% degli aventi diritto) con l’apertura dei Lavori dell’Assemblea Straordinaria che saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube FIPAV a partire dalle ore 17.30, durante la quale verranno discussi e votati alcuni cambiamenti dello Statuto federale.

Domenica 23, invece, dopo la nuova verifica poteri si procederà con le operazioni di voto e la successiva proclamazione degli eletti (diretta streaming a partire dalle ore 10.30).

L’Assemblea rappresenta un’occasione fondamentale per tracciare le linee guida della pallavolo italiana nei prossimi quattro anni, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della FIPAV a livello nazionale e internazionale. Dirigenti, atleti e tecnici si riuniranno per discutere e affrontare le sfide del prossimo quadriennio olimpico.

A concorrere per la carica di presidente federale ci sarà un unico candidato: l’attuale numero 1 federale, Giuseppe Manfredi.

Per ciò che riguarda il Consiglio Federale, invece, sono diciannove i candidati che si contenderanno i quattordici posti disponibili totali e così suddivisi per carich

2 vice presidenti

8 consiglieri federali

3 consigliere rappresentante atleta di cui 2 donne

1 consigliere rappresentante tecnici

Con loro verrà eletto anche un presidente del collegio revisore dei conti.