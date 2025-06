La Junior League è di Monza

OZZANO DELL’EMILIA (BOLOGNA) - Esulta la Mint Vero Volley Monza! È il collettivo brianzolo ad aggiudicarsi la 32a edizione della Del Monte® Junior League, “Trofeo Massimo Serenelli”, superando col massimo scarto in Finale Consar Ravenna, che non riesce così a bissare il successo della scorsa edizione.

Monza si porta così a casa la sua seconda Junior League – il primo successo arrivò nel 2022/23 – concludendo la sua competizione nel miglior modo possibile e trionfando all’interno del Palazzetto dello Sport di Ozzano Emilia, sede dell’atto conclusivo della manifestazione.

Top scorer e Del Monte® MVP della Finale è stato eletto Diego Frascio, opposto di Monza con già diverse apparizioni in SuperLega nella stagione da poco conclusa. Oltre a Frascio, che ha chiuso con 19 punti totali, doppia cifra anche per lo schiacciatore ucraino Khotsevych (14 timbri), mentre tra le fila di Ravenna hanno superato i 10 punti Zlatanov (14 in tutto) e Bertoncello, che ha chiuso con 11 sigilli.

Medaglie, Coppe e trofeo per il miglior giocatore della Finale sono state consegnate da Massimo Righi, Presidente Lega Pallavolo Serie A, Yvonne Schlesinger, Vicedirettrice Lega Pallavolo Serie A, e da Franco Da Re, Manager Serie A3.

Avvio di set che vede Ravenna leggermente contratta ma poi capace, grazie al muro di Chirila, di portarsi sul +3 (7-4 per i ravennati). Monza rimane attaccata ai rivali e, nonostante l’ace di Gabellini a metà parziale (16-13 Consar) trova le forze per ribaltare l’inerzia del primo set, chiudendo i conti al termine di un’ottima rimonta grazie all’attacco da post 4 di Khotsevych.

Ravenna prova a rimettere subito in parità il conto dei set: dopo una buona partenza della Mint, i romagnoli trovano il pareggio sul 13 pari sfruttando il turno di servizio di Zlatanov. Nel finale, però, Monza ritrova equilibri e distanze giusto: Selleri prova a dare speranze ai suoi con il servizio del 24-19, ma l’attacco out di Bertoncello regala il secondo parziale a Monza.

Il terzo set è quello che spedisce Monza in paradiso, permettendole di aggiungere alla sua bacheca la seconda Del Monte® Junior League dopo quella del 2022/23: l’inizio da parte della formazione di Marchetti è convincente, con il primo allungo sul 6-3. Il vantaggio continua ad incrementarsi sempre più (19-13 con il muro di Ciampi): l’attacco di Frascio avvicina Monza alla vittoria, il muro dell’ucraino Khotsevych, entrato a gara in corsa, dà la certezza della vittoria finale.

I protagonisti-

Diego Frascio (Mint Vero Volley Monza)- « L’ingresso di Khotsevych è stato fondamentale, ci ha dato un’enorme spinta emotiva. Siamo contenti. Volevamo vincere a tutti i costi, un paio di settimane fa ci siamo aggiudicati lo Scudetto Under 19 e volevamo ripeterci. Felici di esserci riusciti. Coach Marchetti è sempre l’ultimo a mollare: avere un punto di riferimento come lui ci ha aiutato tantissimo ».

Giacomo Selleri (Consar Ravenna)- « Abbiamo trovato di fronte a noi una squadra affamata e grintosa, noi ci siamo incastrati in qualche fondamentale, mentre loro sono stati bravi a non farci venire fuori dalle difficoltà. Alla fine, non ci abbiamo creduto come in tutta la competizione, ma sono contento della nostra prestazione in questa Del Monte® Junior League, nonostante un po’ di rammarico per questa Finale. Forse la stanchezza accusata ieri si è fatta sentire, in ogni caso sono soddisfatto delle prove di tutti i miei compagni. Adesso è sicuramente un oro perso, domani sarà un argento vinto, ne sono sicuro ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – CONSAR RAVENNA 3-0 (25-23; 25-19; 25-16)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Pertoldi 4, Frascio 19, Bonacchi 1, Magliano 3, Ciampi 7, Reseghetti, Taiwo 7, Caporossi 2, Alimenti, Khotsevych 14, Morazzini (L). N.E. Labarile, Usanza (L), Sacco. All. Marchetti.

CONSAR RAVENNA: Roselli (L), Capiozzo 3, Sanchi 1, Bertoncello 11, Chirila 3, Zlatanov 14, Selleri 3, Mirabella, Gabellini 7, Asoli (L). N.E. Pollini, Fabbri, Artioli, Giovagnoli. All. Baroni.

ARBITRI: Coppola, Notaro

Durata set: 31′, 28′, 29′. TOT. 88′.

MVP: Diego Frascio (MINT Vero Volley Monza)

La classifica finale

1 Mint Vero Volley Monza

2 Consar Ravenna

3 Valsa Group Modena

4 Itas Trentino

5 Romeo Sorrento

6 Negrini CTE Acqui Terme

7 Kioene Padova

8 Cucine Lube Civitanova

9 Cisterna Volley

L’albo d’oro

1991/92 Il Messaggero RAVENNA

1992/93 Sidis Baker FALCONARA

1993/94 Cassa di Risparmio RAVENNA

1994/95 Cassa di Risparmio RAVENNA

1995/96 Cassa di Risparmio RAVENNA

1996/97 Sisley TREVISO

1997/98 Sisley TREVISO

1998/99 TNT Alpitour CUNEO

1999/00 Lube Banca Marche MACERATA

2000/01 Esse-Ti Carilo LORETO

2001/02 Sisley TREVISO

2002/03 Sira ANCONA

2003/04 Icom LATINA

2004/05 Sisley TREVISO

2005/06 Sisley TREVISO

2006/07 Lube Banca Marche MACERATA

2007/08 Sisley TREVISO

2008/09 Sisley TREVISO

2009/10 Bre Banca Lannutti CUNEO

2010/11 Itas Diatec TRENTINO

2011/12 Bre Banca Lannutti CUNEO

2012/13 Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2013/14 Itas Assicurazioni TRENTINO

2014/15 Energy T.I. Diatec TRENTINO

2015/16 DHL MODENA

2016/17 Volley TREVISO

2017/18 Materdominivolley.it CASTELLANA GROTTE

2018/19 Cucine Lube CIVITANOVA

2021/22 Gamma Chimica BRUGHERIO

2022/23 Vero Volley MONZA

2023/24 Consar RAVENNA

2024/25 Mint Vero Volley MONZA