Ancora Polonia-Italia in semifinale . Le ragazze di Julio Velasco scendono in campo cercando di conquistare la terza grande finale consecutiva nel giro di 12 mesi, dopo quelle di Bangkok nella precedente VNL e di Parigi 2024. Dall’altra parte della rete la Polonia di Stefano Lavarini che, lottando e soffrendo contro la Cina mercoledì, grazie al grande pubblico (oggi ci saranno circa 10 mila spettatori) dell’Atlas Arena è arrivata al penultimo atto anche in questa edizione della Nations League, torneo dal ricco montepremi (1 milione di euro per la squadra vincitrice). Segui la sfida in diretta .

16:40

Italia ingiocabile, che punto Egonu!

Punto pazzesco dell'Italia: De Gennaro rovescia un bagher da fuori il campo e pesca perfettamente Egonu, che schianta una diagonale bellissima che vale il 12-6.

16:35

Polonia-Italia 4-8

Velasco urla "brave" alle ragazze dopo aver conquistato l'8-4 con le unghie e con i denti. Il punto viene chiuso da Sylla sul finire di un'azione lunghissima tra salvataggi e tocchi a muro.

16:32

Si riparte

Si riparte. Italia bene, poi con tre muri la Polonia pareggia e va sul 3-3. Velasco non è contento del primo tocco, chiede più precisione.

16:25

L'Italia vince il primo set 25-18

Ancora Antropova piazza il sesto muro del set e porta l'Italia al set point. L'errore in battuta della Polonia regala alle azzurre il primo set. Ammutolito il pubblico di casa.

16:23

Italia avanti 23-17

Antropova si è accesa, cannonata da posto 2 e 22° punto Italia, che vede il primo set. Sylla non è da meno: diagonale potente in mezzo al muro: 23-17.

16:20

L'Italia allunga a +3, 19-16

Alice Degradi non si fa ingannare dalla palla a campanile che torna nel campo delle azzurre e con il muro sposta bene e fa punto. Salgono i giri del motore Italia: super difesa di Sylla, gran primo tempo di Fahr e ancora Degradi attenta a muro.

16:13

Polonia-Italia 13-11

Sylla, con un mix tra beach volley e basket, salta a un piede come se dovesse andare in fast e piazza sulla parallela con grande maestria. Italia avanti di un break dopo essere stata sotto nella prima parte della gara. Lavarini chiama il primo time-out.

16:10

Sale l'Italia, che muro Orro!

L'Italia sale in cattedra e si rimette dentro la partita: il muro di Orro, il mani-fuori di Paola Egonu e il primo punto di Sylla sono gli highlights della risalita azzurra fino al 9-9.

16:06

Parte forte la Polonia

Parte forte la Polonia, spinta dal pubblico. Anche un paio di sviste arbitrali, però: prima la sirena che suona per errore e che fa ripetere il servizio delle polacche, anche se la palla era già andata a rete, poi una doppia non fischiata. L'Italia riaccende i motori e accorcia da 4-0 a 4-2.

16:02

Inizia la sfida, serve l'Italia

Palla all'Italia, che parte al servizio. Inizia la semifinale.

15:58

Suonano gli inni: diecimila polacchi in piedi

Prima l'inno di Mameli, poi quello polacco, cantato in piedi dai diecimila dell'Atlas Arena. Atmosfera da brividi.

15:53

Velasco: "Non sarà facile come l'anno scorso"

Le parole di Velasco prima della partita: "È sempre difficile giocare con una squadra come la Polonia, non sarà semplice come la semifinale del 2024. Non possiamo concentrarci solo in una fase. Il pubblico? È sportivo, è sempre bello giocare in un ambiente così".

15:47

Dove vedere in tv Polonia-Italia

Alle 16 il via alla semifinale della VNL 2025: qui tutte le info per vedere la gara in diretta tv e in streaming.

15:31

Lavarini conosce bene l'Italia

A guidare la Polonia è Stefano Lavarini, tecnico che ha dimostrato di sapere lavorare bene in ogni latitudine mondiale. Il piemontese ha ottenuto risultati non solo in Italia, ma anche in Brasile, in Corea del Sud arrivando sino alle semifinali olimpiche a Tokyo 2020, e qui in Polonia dove ha portato la nazionale biancorossa sul terzo gradino podio della VNL nel 2023 e nel 2024. Ed ora sono sogna il tris. Lavarini, tra l'altro, nell’ultima stagione ha allenato ben 4 delle azzurre alla finale della Champions: Egonu, Orro, Sylla e Danesi, sedendo sulla panchina della Vero Volley che sarà sua anche nel prossimo campionato.

15:22

Polonia senza la (ex) capitana, ma le insidie non mancano

Il sestetto polacco non ha nelle sue file la capitana (anzi ex-capitana) Asia Wolosz che ha deciso di proseguire la carriera dedicandosi solo alla sua Imoco Conegliano, ma schiera diverse giocatrici che ben conoscono la nostra serie A1, che si ritroveranno divise dalla rete da tante colleghe e amiche con cui hanno condiviso momenti ed emozioni con la maglia di club: l’altissima centrale ed attuale capitana Korneluk, la potente Stysiak svezzata dai nostri club, la rigenerata Smarzek, per finire al martello Lukasik ed alla sua compagna di reparto Gryka, protagoniste nell’ultima stagione a Conegliano e Perugia.

15:15

Italia, 27 vittorie consecutive

La Polonia sogna di entrare in finale sovvertendo il pronostico, che innegabilmente dice Italia considerando le 27 vittorie consecutive in gare ufficiali delle azzurre. Infatti, è dalla sfida contro la Cina della scorsa VNL (2024) che vince in maniera interrotta. Nel mezzo, ovviamente, anche l'oro alle Olimpiadi e la striscia positiva proseguita pure in questa Nations.

15:13

L'orario di Polonia-Italia

L'inizio della semifinale tra le ragazze di Velasco e la Polonia è fissato alle 16.

Atlas Arena, Lodz (Polonia)