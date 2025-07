Polonia-Italia, Volley Nations League: formazioni, orario e come vederla in tv e streaming

LODZ (Polonia) - Sarà un match infuocato per l'Italia femminile del volley che oggi, alle 16, affronta la Polonia in trasferta nella semifinale di Volley Nations League 2025. Le azzurre di Velasco, campionesse olimpiche in carica, si ritroveranno contro anche il pubblico dell'Atlas Arena di Lodz, che si annuncia gremita di 14mila spettatori. In palio c'è un posto nella finale del torneo, che si disputerà domani, domenica 27 luglio, alle 20. Nell'altra semifinale di oggi si affrontano Brasile e Giappone. Le due perdenti dovranno accontentarsi della finalina per il bronzo di domani alle 16. Da segnalare, sulla panchina della Polonia, il coach italiano Stefano Lavarini.