Julio Velasco riceve la laurea honoris causa in Psicologia dall'Università di Trieste

L'Università degli studi di Trieste ha conferito oggi la Laurea magistrale honoris causa in Psicologia a Julio Velasco, una delle figure più carismatiche e influenti dello sport internazionale. L'onoreficenza è stata assegnata "per l'originalità e la coerenza con cui ha saputo integrare i principi della psicologia nella formazione, nella gestione dei gruppi e nella cultura della prestazione", come si legge nella motivazione ufficiale dell'Ateneo. Si tratta della prima laurea honoris causa conferita in Italia al tecnico argentino, che ha saputo unire come pochi la scienza dello sport con l'intelligenza emotiva e la gestione umana degli atleti. Velasco ha costruito una carriera leggendaria, portando al trionfo squadre nazionali in diverse parti del mondo: dalla storica "generazione di fenomeni" della pallavolo maschile negli anni '90, con cui ha vinto: due Mondiali, cinque World League e numerosi Europei. Durante la cerimonia, Velasco ha rivolto un messaggio particolarmente sentito agli studenti di Psicologia: "Il mio augurio, è che possiate non solo completare con successo il vostro percorso universitario, ma soprattutto riuscire a vivere pienamente ciò che avete studiato. Perchè le vere difficoltà iniziano dopo l'università, ed è lì che serve più forza".