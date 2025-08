De Giorgi fa mea culpa per la finale di Nations League: "Errore della panchina, ma è un argento che vale" 

Ci doveva essere una ragione altra rispetto alla superiorità della Polonia per l'incomprensibile partita giocata dall' Italia nella finale della Nations League di volley , persa nettamente per 3-0 e che aveva lasciato basiti più che per il punteggio, per la confusione che improvvisamente sembrava essersi impossessata degli Azzurri. Nell'era della tecnologia e delle tattiche decise in punta di dito su un tablet, è bastato un piccolo errore a far saltare schemi e nervi dei giocatori. A svelarlo è lo stesso ct della nazionale di pallavolo, Ferdinando 'Fefè' De Giorgi .

Mea culpa De Giorgi: "Abbiamo sbagliato dalla panchina, mi scuso con i ragazzi"

In un post sul suo profilo Instagram, dedicato alla finale di VNL, il ct De Giorgi rivela: "In panchina abbiamo sbagliato a digitare sul tablet l'ordine della formazione. Un errore che non si deve fare, ma che purtroppo è successo e ha messo in difficoltà i ragazzi con i quali mi scuso". Un'ammissione sincera e finalmente una spiegazione logica per quanto visto in campo domenica scorsa. Una leggerezza costata alla Nazionale la possibilità di giocarsi una storica vittoria fino in fondo, ma che il commissario tecnico, pur assumendosi tutte le responsabilità, vorrebbe circoscrivere ad incidente di percorso, senza intaccare quanto di buono fatto dai suoi giocatori.