Dopo il trionfo delle azzurre di Julio Velasco , l'Italia del volley sogna un sensazionale bis con gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che oggi (3 agosto, ore 13 italiane) sfidano la Polonia di Nikola Grbic nella finale della Nations League , in programma al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo (in Cina). Per la nazionale maschile sarebbe la prima vittoria in questa competizione. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

12:48

Michieletto e Romanò esaltano lo spirito di gruppo

L'unione e lo spirito di gruppo, oltre alle qualità tecniche, sono alla base della strepitosa Nations League disputata finora dall'Italia. A confermarlo le parole di Alessandro Michieletto alla vigilia della finale: "Il gruppo come al solito fa la differenza e lo abbiamo dimostrato - ha detto l'azzurro dopo la vittoria sulla Slovenia in semifinale -. La nostra forza è proprio il non dipendere da un singolo". Sulla stessa lunghezza d'onda l'altro azzurro Yuri Romanò: "Siamo 14 giocatori di grande talento, pronti tutti a dare il massimo per il bene del gruppo. E sono sicuro che anche in finale potremo contare sull’apporto di ognuno".

12:39

Le parole di De Giorgi prima della finale contro i polacchi

Queste le parole di Ferdinando De Giorgi alla vigilia della finale di Volley Nations League tra la sua Italia e la Polonia: "Siamo una squadra che ha risorse tecniche e caratteriali e di questo dobbiamo esserne consapevoli, sono davvero felice per questo gruppo e per il percorso disputato - ha detto il coach azzurro dopo il successo in semifinale contro la Slovenia -. Lo avevamo detto all’inizio di questa stagione che per noi uno degli obiettivi era la caccia a questa finale e quindi ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Sono stati due mesi lunghi e intensi, volevamo crearci la possibilità di arrivare in fondo e l’abbiamo fatto. Sarà importante rimanere sempre molto concentrati, ci prepariamo a giocarci una finale con quelle che sono le nostre qualità e peculiarità, poi si vedrà".

12:30

Nations League, bronzo al Brasile: 3-1 alla Slovenia nella 'finalina'

In attesa del match tra Italia e Polonia che assegnerà il titolo della Volley Nations League, il Brasile si è aggiudicato il bronzo battendo nella 'finalina' per 3-1 in rimonta ( 23-25, 25-20, 25-23, 25-19 ) la Slovenia (avversaria quest'ultima sconfitta dagli azzurri in semifinale).

12:22

Polonia, la lista dei giocatori convocati da Grbic

Questa la lista dei 14 polacchi convocati da Nikola Grbic per le Finals di Volleyball Nations League a Ningbo:

Palleggiatori - Komenda, Firlej

Schiacciatori - Leon, Bednorz, Szalpuk, Semeniuk, Fornal

Opposti - Boładz, Sasak

Centrali - Kochanowski, Jakubiszak, Nowak J.

Liberi - Popiwczak, Granieczny.

12:15

I 14 azzurri scelti da De Giorgi per le Finals di Ningbo

Questa la lista dei 14 azzurri convocati da Ferdinando De Giorgi per le Finals di Volleyball Nations League a Ningbo:

Palleggiatori - Simone Giannelli (capitano, Sir Susa Vim Perugia), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino).

Centrali - Simone Anzani (Valsa Group Modena), Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova), Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena).

Schiacciatori - Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova), Daniele Lavia (Itas Trentino), Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Luca Porro (Valsa Group Modena).

Opposti - Yuri Romanò (Fakel Yamal - RUS), Kamil Rychlicki (Zaksa Kedzierzyn-Kozle - POL).

Liberi - Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

12:07

Secondo incrocio tra Italia e Polonia in questa Nations League

Secondo incrocio in questa edizione della Volley Nations League tra Italia e Polonia, che si affronteranno nuovamente oggi a Ningbo dopo il successo degli azzurri per 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11) nella gara giocata lo scorso 26 giugno a Chicago nel corso della week 2.

12:00

Italia-Polonia: dove vederla in tv e in streaming

La finale della Volley Nations League maschile tra l'Italia di Fefè De Giorgi e Nikola Grbic sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Ningbo, Cina