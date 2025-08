Italia-Slovenia diretta Nations League volley: segui la partita di pallavolo di oggi

NINGBO (CINA) - Ennesimo appuntamento con la storia per l' Italvolley maschile . Dopo aver superato Cuba ai quarti di finale , gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi scendono in campo alla 'Beilun Sports and Arts Centre' di Ningbo (Cina) dove affrontano la Slovenia del commissario tecnico italiano Fabio Soli nella semifinale della Volley Nations League 2025 . In palio c'è l'approdo alla finalissima del prestigioso torneo contro Brasile o Polonia . Segui la diretta dell'evento sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

10:03

+++ Azzurri ko nel secondo set: Italia-Slovenia 22-25! +++

Set malgiocato dall'Italia, che sembrava poterlo condurre a suo piacimento, prima di perdersi e di andare in confusione. Inutile il tentativo di rimonta nel finale, la Slovenia chiude sul 25-22 e rimette in equilibrio la semifinale.

9:57

Nuovo allungo della Slovenia: 23-18

Peccato per l'Italia, che si è svegliata solamente sul -7. Slovenia che si riporta avanti di cinque e a due punti dal secondo set.

9:54

Quattro punti consecutivi per l'Italia: -3!

Reazione, forse tardiva, dell'Italia, che finalmente trova quattro punti consecutivi e prova così a rientrare in partita!

9:50

Ziga Stern incontenibile: Italia a -6!

Italia che sprofonda a -6! Incontenibile in questa fase Ziga Stern, che trascina la Slovenia sul 18-12 nel secondo set!

9:46

Scappa via la Slovenia: 14-9

Non ha sortito effetto il time out di De Giorgi, anzi, la Slovenia aumenta il vantaggio e allunga a +4 sull'Italia nel secondo set, urge una reazione.

9:43

Slovenia a +2: time out Italia

Sorpasso Slovenia, che allunga sul 9-7. Un po' di confusione in ricezione per l'Italia, notata da De Giorgi che chiama il time out per resettare i suoi.

9:40

Reazione Slovenia: 7-7

Non riesce la fuga anticipata all'Italia, reazione della Slovenia che rientra in partita: si torna a giocare punto a punto nel secondo set.

9:37

Buon avvio dell'Italia: 5-3

Hanno impattato bene il secondo set gli Azzurri, che provano a condurre, portandosi sul 5-3 in questo avvio di parziale.

9:34

Rychlicki firma il primo punto del secondo set

Via al secondo set con la Slovenia in battuta, ma il primo punto è dell'Italia con Rychlicki che piega le mani del muro!

9:30

+++ Primo set azzurro: Italia-Slovenia 25-22! +++

Con l'ingresso decisivo di Romanò nelle ultime battute, l'Italia respinge il nuovo tentativo di rimonta della Slovenia e chiude il primo set 25-22! Ottimo inizio!

9:27

Vantaggio dimezzato: Italia-Slovenia 22-20

È arrivata la reazione della Slovenia, costruita time out dopo time out da Soli. Vantaggio Italia dimezzato e finale di set tutto da giocare.

9:23

Eccolo l'allungo degli Azzurri: Italia-Slovenia 21-17

Cambia marcia l'Italia, che prova ad indirizzare definitivamente questo primo set: accelerazione che porta gli Azzurri di De Giorgi sul 21-17 e Slovenia per la prima volta in difficoltà.

9:19

Italia nuovamente rimontata dalla Slovenia: 17-17

Dura poco il tentativo di fuga dell'Italia, che tiene il doppio vantaggio per un paio di scambi, prima di essere nuovamente riacciuffata dalla Slovenia.

9:17

L'Italia ci riprova: 15-13

Dopo un'altra fase di botta e risposta, tenta nuovamente l'allungo l'Italia che con Rychlicki protagonista si riporta a +2 sulla Slovenia.

9:12

Italia raggiunta sul 10-10

Aveva tentato l'allungo l'Italia con il pallonetto di Michieletto ed il secondo ace di Giannelli, stavolta la rimonta è però della Slovenia, e si torna in parità.

9:08

Avvio equilibrato: Italia-Slovenia 6-6

Si gioca punto a punto in questo avvio equilibrato di match, ma dopo l'ace iniziale di Giannelli e il primo vantaggio, è sempre l'Italia ad inseguire la Slovenia.

9:05

Sorpasso Slovenia: 2-3

Dal possibile 2-0 al 3-2 per la Slovenia di Soli, che si conferma squadra fisica e tosta, non sarà semplice per l'Italia.

9:03

Il primo punto è degli Azzurri: ace!

Il primo punto del match è dell'Italia e arriva direttamente dalla battuta: ace di Giannelli!

8:57

Si parte! Via alla semifinale Italia-Slovenia

Dopo l'esecuzione degli inni nazionali è finalmente semifinale: via a Italia-Slovenia!

8:55

Squadre in campo per il riscaldamento

Tutto pronto a Ningbo per la prima semifinale di VNL tra Italia e Slovenia: giocatori in campo per il riscaldamento, in palio l'atto finale della manifestazione contro la vincente tra Polonia e Brasile.

8:50

Michieletto presenta la semifinale: "Tosta, ma sappiamo quello che vogliamo"

Miglior marcatore azzurro nel quarto di finale contro Cuba con 18 punti, lo schiacciatore Alessandro Michieletto presenta così la sfida con la Slovenia: "Ci aspetta una sfida tosta contro un'avversaria che conosciamo bene avendola già affrontata e battuta nella week 3, ma questa sarà un'altra partita, è una semifinale di VNL. Siamo carichi e stiamo bene fisicamente però e sappiamo quello che vogliamo".

8:40

Nei grandi tornei Italia sempre ok con la Slovenia

Oltre all'ultimo precedente di qualche settimana fa, l'Italia può vantare anche una serie positiva nei grandi tornei contro la Slovenia, sconfitta in finale agli Europei del 2021 e in semifinale ai Mondiali del 2022.

8:30

Slovenia, i convocati del ct Soli per la Volley Nations League

Palleggiatori: Planinsic (Rana Verona), Najdic

Centrali: Kozamernik (Capitano), Stalekar, 22. Krdic

Schiacciatori: Marovt, Bracko, Stern Z., Mozic (Rana Verona), Sen

Opposti: Stern T., Krzic

Liberi: Okroglic, Kovacic

8:20

Gli azzurri convocati per le Finals di Ningbo

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 18. Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Yuri Romanò

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

8:10

Volley Nations League, il precedente tra Italia e Slovenia

L'Italia ha già affrontato la Slovenia durante la week 3 della fase a girone unico di Volley Nations League: il risultato finale è stato una netta vittoria per 3-0 a favore degli azzurri. La squadra di De Giorgi ha battuto Cuba in quattro set per raggiungere la semifinale, mentre la formazione allenata dal tecnico italiano Soli ha superato la Francia guidata da Giani per 3-1 (25-21, 15-25, 25-19, 25-18).

8:00

Volley Nations League 2025, dove vedere Italia-Slovenia in tv e streaming

La sfida tra gli azzurri di De Giorgi e i balcanici, valida come prima semifinale della Volley Nations League maschile 2025, è in programma oggi - sabato 2 agosto - alle 9 ora italiana. Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN e sulla piattaforma VBTV.

