Dopo il trionfo dell'Italia femminile , va a caccia di gloria nella Volley Nations League maschile anche quella di Ferdinando De Giorgi che oggi (30 luglio, ore 9 italiane) ha battuto 3-1 Cuba al 'Beilun Sports and Arts Centre' di Ningbo (Cina), volando così in semifinale . Rivivi la diretta della partita e segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Italia-Cuba 3-1 (25-18, 25-19, 20-25, 25-21)

11:15

Undicesima vittoria azzurra nella Nations League 2025

Quella di oggi contro Cuba è stata l’undicesima vittoria per l'Italia nella Volley Nations League 2025, dopo le 3 ottenute in Canada (week 1), le 3 a Chicago (week 2) e le 4 a Lubiana (week 3).

11:10

Nations League, il tabellone delle Finals

Questo il tabellone Finals di Ningbo (Cina), in programma dal 30 luglio al 3 agosto:

Quarti di finale - Mercoledì 30 luglio: Italia-Cuba 3-1 (QF2); Brasile-Cina (QF1, ore 13 italiane). Giovedì 31 luglio: QF3: ore 9 Francia-Slovenia (QF3, ore 9 italiane); Giappone-Polonia QF4, ore 13 italiane).

Semifinali - Sabato 2 agosto: Vincente QF1-Vincente QF4 (ore 9 italiane); Italia-Vincente QF3 (ore 13 italiane).

Finali - Domenica 3 agosto: 3°/4° posto (ore 9 italiane); 1°/2° posto (ore 13 italiane).

11:01

Chi sfiderà l'Italia nelle semifinali della Nations League

Grazie al successo su Cuba, l'Italia di Ferdinando De Giorgi ha staccato il pass per le semifinali della Nations League in cui sfiderà la vincente del quarto di finale tra Francia e Slovenia, in programma domani (31 luglio, ore 9 italiane).

10:53

+++ L'Italia vince il quarto set (25-21) e vola in semifinale! +++

È Michieletto a mettere a segno il punto decisivo: l'Italia vince il quarto set (25-21) contro Cuba e si aggiudica la partita, volando così alle semifinali della Volley Nations League 2025.

10:50

Gli azzurri allungano sul +4 (23-19)

Errore di Mergarejo e poi mani fuori vincente di Michieletto: allungo sul +4 per l'Italia (23-19).

10:49

Yant batte sulla rete, l'Italia resta avanti: 21-19

A rete la battuta di Yant, l'Italia resta avanti: 21-19 il punteggio in favore degli azzurri nel quarto set.

10:46

Fuori l'attacco di Yant, nuovo +2 azzurro: 19-17

Fuori l'attacco di Yant, che poi chiama invano il check per un tocco a muro di Michieletto che non c'è: nuovo +2 azzurro (19-17) e time-out chiamato da Cuba.

10:41

Reazione di Cuba, che non molla il quarto set: 14-14

Reazione di Cuba, che riaggancia l'Italia (12-12) e poi continua a lottare punto a punto in questo quarto set: 14-14 ora il punteggio.

10:38

Errore cubano e ace di Giannelli, +2 Italia (12-10)

Lungo l'attacco di Mergarejo, poi ace di Giannelli e +2 Italia (12-10). Time-out chiamato da Cuba.

10:37

Si va avanti punto a punto nel quarto set: 10-10

Pipe di Lavia e l'Italia resta agganciata a Cuba: si va avanti punto a punto nel quarto set (10-10).

10:33

Primo tempo di Gargiulo e ace di Rychlick i: 6-6

Primo tempo vincente di Gargiulo e ace di Rychlicki: l'Italia riaggancia Cuba nel quarto set (6-6).

10:32

Cuba prova a fuggire: azzurri a -2 (4-6), time-out di De Giorgi

Il primo tentativo è di Cuba, che vola sul 6-4: time-out chiamato per l'Italia dal coach Ferdinando De Giorgi.

10:30

Avvio di quarto set equilibrato: 3-3

Equilibrato l'avvio di quarto set tra Italia e Cuba: si va avanti punto a punto, 3-3 il punteggio.

10:24

+++ Niente da fare per gli azzurri, Cuba vince il terzo set 25-10 +++

Non riesce all'Italia la rimonta nel finale di terzo set: ad aggiudicarselo è Cuba (25-20), che accorcia così le distanze dagli azzurri (avanti 2-1 nel conteggio dei parziali).

10:20

L'Italia non molla il terzo set (19-21): time-out per Cuba

Tocco vincente di Rychlicki sotto rete, l'Italia non molla il terzo set e si riporta a -2 (19-21): time-out chiamato da Cuba.

10:18

Rychlick i murato: nuovo allungo dei caraibici

Murato Rychlicki e nuovo allungo dei caraibici: Cuba ora avanti 20-16 nel terzo set della sfida contro l'Italia (che ha però vinto i primi due).

10:15

Rezione azzurra: time-out per Cuba, che conduce ora 17-15

Mani fuori di Rychlicki e diagonale di Michieletto: l'Italia si riporta a -2 da Cuba (15-17) nel terzo set. Time-out chiamato dal ct dei caraibici.

10:11

Italia in difficoltà (10-15): ancora un time-out per gli azzurri

L'Italia non riesce a reagire: Cuba vola a +5 (15-10) nel terzo set e De Giorgi chiama un altro time-out.

10:09

Scatto Cuba, che si porta sul +3: time-out chiamato da De Giorgi

Errore di Rychlicki e poi muro vincente di Cuba sull'attacco di Galassi: Cuba si porta a +3 (13-10) e il coach azzurro De Giorgi chiama il time-out.

10:07

Mani fuori di Rychlicki, si va avanti punto a punto: 10-10

Mani fuori dell'qazzurro Rychlicki, si va avanti punto a punto in questo equilibrato terzo set della sfida tra Italia e Cuba: 10-10

10:04

Punto di Giannelli e invasione cubana, nuova parità: 6-6

Punto di Giannelli e poi invasione del cubano Concepcion: nuova parità con il punteggio ora di 6-6 nel terzo set..

10:02

Mani fuori di Mergarejo, +2 Cuba che conduce 6-4

Mani fuori di Mergarejo, +2 Cuba che conduce 6-4: l'Italia deve inseguire nel terzo set di questo quarto di finale.

9:59

Avvio di terzo set equilibrato: 2-2

Equilibrato l'avvio del terzo set nella sfida tra Italia e Cuba, quarto di finale della Nations League: 2-2 il punteggio.

9:53

+++ L'Italia vince anche il secondo set: 25-19 +++

Con due punti di Lavia (nel mezzo un mani fuori vincente di Mergarejo) l'Italia chiude in proprio favore anche il secondo set di questa sfida contro Cuba: 25-19.

9:48

Allungo Italia con Giannelli e Michieletto: 21-15

Tocco di esperienza sotto rete da parte di capitan Giannelli e poi muro vincente dello scatenato Michieletto su Masso: +6 Italia (21-15).

9:44

Doppio Lavia e muro vincente di Galassi, +4 azzurro: 17-13

Dopo due punti di Lavia e un muro di Galassi, l'Italia vola a +4 (17-13). Time-out chiamato dal ct dei caraibici.

9:39

Diagonale di Michieletto e muro di Giannelli, sorpasso Italia: 12-10

Diagonale vincente di Michieletto e muro di Giuannelli: sorpasso Italia, ora avanti 12-10. Time-out chiamato dal ct di Cuba.

9:34

Murato Masso e Cuba agganciata dagli azzurri: 6-6

Dopo un errore in battuta, il cubano Masso viene murato: aggancio degli azzurri e 6-6 il punteggio nel secondo set.

9:31

Muri di Anzani e Rychlicki, reazione Italia: 2-4

Muri di Anzani e Rychlicki, l'Italia reagisce e si riavvicina a Cuba che ora conduce 4-2 nel secondo set (dopo aver ceduto il primo agli azzurri).

9:29

È Cuba a partire meglio nel secondo set: caraibici avanti 4-0

Parte forte Cuba nel terzo set: una schiacciata fuori di Lavia, un ace di Yant, un muro di Masso e un punto di Lopez portano i caraibici avanti 4-0. Time-out chiamato dal ct azzurro De Giorgi.

9:24

+++ Il primo set è dell'Italia: 25-18 +++

Impreciso l'attacco in parralela di Yant: palla fuori e primo set chiuso, con l'Italia che se lo aggiudica con il punteggio di 25-18.

9:22

Anche Romanò trova l'ace, poi Galassi: 23-17

Ace di Romanò e punto di Galassi, l'Italia allunga sul +6: 23-17 il punteggio nel primo set della sfida contro Cuba.

9:19

Ace di Michieletto e +4 azzurro: 20-16

Ace di Michieletto e +4 dell'Italia che conduce ora 20-16 nel primo set della sfida con Cuba. Nuovo time-out chiamato dal coach dei caraibici.

9:17

Tentativo di fuga per gli azzurri: 18-15 e time-out Cuba

Nuova accelerazione e tentativo di fuga dell'Italia che vola sul 18-15. Time-out per Cuba.

9:12

Cuba reagisce e riaggancia l'Italia: 11-11

Reazione di Cuba che recupera lo svantaggio e con un punto di Gomez riaggancia l'Italia in questo primo set: 11-11.

9:09

C'è il +3 degli azzurri: 10-7

Fuori la schiacciata del cubano Yant: c'è il +3 dell'Italia che è avanti 10-7.

9:04

È dell'Italia il primo scatto: 5-3

Equilibrato l'avvio del match tra Italia e Cuba (3-3), e sono gli azzurri a 'scattare' per primi per andare sul 5-3: due punti ciascuno finora per Michieletto (un muro e una pipe) e per Rychlicki (diagonale vincente e ace).

9:01

Iniziata a Ningbo la sfida tra Italia e Cuba

Iniziata a Ningbo la sfida tra Italia e Cuba, valida per i quarti di finale della Volley Nations League 2025: il primo turno di battuta è degli azzurri con Giannelli. Questa la formazione iniziale scelta da De Giorgi: Giannelli-Rychlicki, Michieletto-Lavia, Galassi-Anzani, libero Balaso,

8:57

È il momento degli inni nazionali

Risuonano gli inni nazionali al 'Beilun Sports and Arts Centre' di Ningbo, con le squadre schierate ai lati del campo: prima è toccato a quello dei caraibici, poi a quello di Mameli.

8:55

Come sono arrivate Italia e Cuba alle Finals di Ningbo

Dopo un ottimo cammino in questa manifestazione, fatto di 10 vittorie su 12 incontri disputati, gli azzurri guidati in panchina da Ferdinando De Giorgi, nella prima sfida delle Finals sono chiamati a una nuova e affascinante sfida contro Cuba (formazione mai affrontata nel corso delle tre settimane di Nations League), che ha chiuso la fase intercontinentale al settimo posto con sei vittorie e che nelle ultime settimane di gare ha mostrato importanti progressi.

8:51

Squadre già in campo per il riscaldamento

I giocatori di Italia e Cuba sono già in campo per il riscaldamento al 'Beilun Sports and Arts Centre' di Ningbo: tra circa dieci minuti il via alla sfida dei quarti di Volley Nations League.

8:47

La carica del ct De Giorgi alla vigilia: "Molto dipende da noi"

A caricare l'Italia alla vigilia della sfida contro Cuba ci ha pensato il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, alla presenza numero 108 sulla panchina azzurra: "Sarà dura. Cuba è sempre una squadra molto fisica in attacco ma credo che molto dipenderà da noi, soprattutto dalla capacità di mettere in campo tutte quelle cose che abbiamo preparato nel corso di queste ultime settimane". E ancora: "Arrivati a questo punto non ci sono aspetti particolari da curare: ci prepariamo e facciamo tutto quello che serve per affrontare al meglio la partita".

8:42

Equilibrio nei precedenti tra Italia e Cuba

Equilibrio nel bilancio dei precedenti complessivi tra Italia e Cuba che sono 93: per gli azzurri 47 vittorie, 46 invece quelle dei caraibici. L’ultima sfida risale al 7 giugno 2024, quando a Ottawa l'Italia si impose per 3-1 proprio in una gara di Nations League.

8:36

Gli azzurri convocati per le Finals di Ningbo

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 18. Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Yuri Romanò

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

8:30

Italia-Cuba: dove vederla in tv e in streaming

